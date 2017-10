Zidane: "Kane es un jugador muy completo y al final siempre aparece"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, subrayó que el choque de este martes ante el Totteham en la Liga de Campeones será una "pequeña final" y se refirió a uno de los jugadores clave de los 'Spurs', Harry Kane, del que destacó su verticalidad alegando que es "muy completo" y que "siempre aparece".

"Kane es un jugador fundamental para el Tottenham, es muy bueno en todo, lo que hace siempre va orientado hacia la portería. Tiene mucha velocidad y es muy peligroso con espacios. Es muy completo, al final siempre aparece", declaró Zidane este lunes en la rueda de prensa previa al encuentro.

El francés recalcó que el delantero inglés "está haciendo las cosas muy bien", pero que "hay que tener en cuenta que el Tottenham no es sólo Kane". "Siempre han sido un gran club y su entrenador ha hecho mucho para seguir haciéndolo posible", advirtió.

En este sentido, 'Zizou' no se olvidó de su compatriota Hugo Lloris, portero del conjunto londinense. "Va a hacer todo lo posible para que no ganemos. Ya era muy bueno en Lyon, pero ha mejorado mucho. Tendrá un papel muy importante. Nosotros queremos poner en dificultades a su defensa", señaló.

Con todo, el preparador madridista admitió la importancia del encuentro para sus intereses. "En cada partido tenemos una prueba de fuego, contra todos los equipos. Este martes es nuestra primera final en el grupo. Tenemos los mismos puntos, queremos hacer un buen partido y para la gente lo va a ser. Ojalá que consigamos los tres puntos", añadió.

Zidane sigue invicto en Liga de Campeones con el Real Madrid en el Bernabéu, pero pese a esto, el francés se quitó méritos. "Todo eso se ha conseguido con el trabajo de todos, tenemos la ilusión de competir bien, de conseguir muchas cosas. Este martes vamos a jugar contra un rival muy bueno y eso nos anima", explicó.

Después de un irregular mes de septiembre, el entrenador blanco confirmó la mejoría del equipo. "La temporada es muy larga. Tenemos a algunos jugadores ya recuperados y vamos a ir recuperando más poco a poco. Estamos entrando en lo que para nosotros es la normalidad. Vamos a seguir con este ritmo aunque momentos difíciles vamos a tener. Estamos mejorando y eso es bueno para todos", apuntó.

A pesar de esa tranquilidad referida a resultados, el técnico sigue con algunos jugadores en la enfermería. Ese es el caso de Gareth Bale, Dani Carvajal y Mateo Kovacic. "No puedo decir una fecha exacta sobre cuándo volverán, hay que esperar. Carvajal tiene muchas ganas de jugar. Kovacic necesita más tiempo, está mejor y poco a poco va haciendo más ejercicios. Sobre Bale no puedo asegurar que esté en el partido de vuelta en Londres. Espero que recuperemos a estos jugadores pronto", confirmó.

Zidane también quiso quitar hierro al asunto de las rotaciones. "No puedo hacer nada ante esto. La gente opina y habla, lo que yo tengo que hacer es mi trabajo, no hacer tonterías. Lo hago de la mejor manera posible. Muchos pueden pensar de otra manera, pero esto no va a cambiar", indicó.

En este sentido, el entrenador no aseguró al cien por cien la presencia de Keylor Navas en el once inicial frente al conjunto londinense. "Mañana se verá si es de la partida, pero ya está con nosotros. Ha entrenado muy bien, sin molestias", comentó.

HALAGOS A ISCO "El buen momento de Isco se debe a algo muy sencillo. Esta es su progresión natural, sabe que es muy importante en este club. Cada vez que juega lo hace bien y cada día mejor. Lo bueno que tiene es que puede jugar en muchas posiciones, si es cerca de los delanteros mejor. También depende de contra quién juguemos y cuál sea nuestro dibujo pero él esta mejorando cada vez más", aseguró 'Zizou' preguntado por la importancia actualmente del malagueño.

Además, esquivó las opciones del centrocampista para ganar el Balón de Oro sin dejar de elogiarle. "No voy a colocar cada jugador en una posición según lo crea, eso se vota. A mí particularmente me gusta mucho, siempre es creativo, lo intenta y sus jugadas siempre acaban con éxito", admitió.

El técnico del Real Madrid también tuvo palabras de elogio hacia el capitán, Sergio Ramos. "Podemos estar una hora hablando de él, es nuestro líder dentro y fuera del campo. Lo que destaco de él no es como futbolista, que lo tiene todo. Lo destaco más como persona, es muy noble. Si tiene que decir algo lo dice a la cara, es muy directo y por eso me gusta. Es el capitán, llegó con 20 años, no ha cambiado para nada. Aún está aquí y eso es porque lo hace fenomenal", manifestó.

Por otra parte, se mostró "muy contento" por otro de sus jugadores, Cristiano Ronaldo y más aún por su primer gol en Liga ante el Getafe el pasado sábado. "Trabaja mucho, es un profesional y siempre es el primero en querer mejorar. Le tengo mucho respeto, lo que hace no es fácil, es un ejemplo para todos. En 'Champions' lleva muchos goles, queremos que esté cómodo y que nos de muchos goles", expresó.

Sobre el papel de Luka Modric en el equipo, el entrenador blanco demostró que es un jugador importante para su equipo aunque tienen a otros jugadores que "lo pueden hacer igual de bien que él". "La calidad de Luka ya la conocemos, cuando juega lo hace muy bien y cuando no está encontramos soluciones con otros futbolistas", aseveró.

Aprovechando el encuentro ante el conjunto de Mauricio Pochettino, Zidane dio su opinión acerca de la Premier. "A mí me encanta la Liga, es un fútbol diferente al inglés, quizá este último es más físico. Cuando un equipo está bien físicamente, tiene más probabilidades de ganar partidos. Queremos hacer un buen partido este martes para demostrar que la Liga es mejor", puntualizó.

Por último, el francés hizo balance después de 100 partidos en el banquillo merengue. "Estoy muy contento pero no me pongo nota. La ilusión de mi vida y mi sueño era jugar en España, estoy en el mejor club del mundo. Mi pasión es seguir entrenando aquí", sentenció.