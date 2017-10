Paulinho: "Me gusta correr para Messi y que decida los partidos"

El jugador del FC Barcelona Paulinho ha asegurado este martes que está "completamente adaptado" al juego blaugrana y que su buen arranque de temporada, con varios minutos de juegos y goles importantes llegando desde segunda línea, ha sido posible gracias a la ayuda de sus compañeros y de Leo Messi, pues es un placer para él correr y trabajar para el argentino.

"Es especial solo por el hecho de estar jugando al lado del jugador que siempre quise jugar, Messi es el mejor del mundo. Me gusta correr para él para que decida los partidos. Me está ayudando mucho a la adaptación y la bienvenida que me dio fue increíble. Todos son facilidades", aseguró en rueda de prensa.

Para Paulinho es un privilegio jugar tanto con Messi como con Neymar, con quien coincide en Brasil tras la salida del club blaugrana del ahora delantero del PSG. "Juego con Neymar en la selección y ahora actuando al lado de Messi, es diferente, no hay duda que Messi es el mejor del mundo y no hay nada que hablar, sólo hay que darle el balón a él para que decida", aportó.

De todos modos, el centrocampista aseguró que no necesita ese tipo de incentivos, como el de jugar junto a Messi o poder disputar la 'Champions', para hacer mejor su estancia en Barcelona. "No necesito nada que me motive a jugar porque esa motivación ya la tengo. No hay mayor motivación que ser jugador del Barcelona", se sinceró.

Preguntado por su estado de ánimo, aseguró tener confianza en su juego y estar contento por haber disipado los rumores sobre su rendimiento que acompañaron su llegada. "Cuando llegué al Barça como es obvio había algo de desconfianza pero nunca afectó a mi mente, y ahora soy feliz y estoy tranquilo. Estoy muy agradecido y espero demostrar a los que apostaron por mí que fui una buena elección", aportó.

"Estoy completamente adaptado. Tengo a mis compañeros que me han ayudado, tengo la certeza de que puedo trabajar para crecer con mis compañeros y para entender el juego. Estoy muy tranquilo, con confianza", comentó sobre su adaptación al estilo de juego del FC Barcelona.

Y es que señaló que "siempre" jugó similar en Brasil. "Tengo libertades tanto en Brasil como aquí, para poder llegar arriba. Tengo oportunidades de dar asistencias y de marcar goles. Tengo fuerza y estoy explorando qué hacer para ayudar lo más posible a mis compañeros", manifestó.

"Una satisfacción muy grande, nunca había jugado la 'Champions' en mi carrera y ahora tengo la oportunidad y tengo que aprovecharla al máximo, procurar hacer mi trabajo lo mejor posible y aprovechar las oportunidades que el míster me dé", señaló sobre su debut en la Liga de Campeones esta temporada.