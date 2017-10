Previa del FC Barcelona - Olympiacos

El FC Barcelona recibe este miércoles al Olympiacos en el Camp Nou --20.45 horas/beIN Sports--, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, con la intención de prácticamente sellar la clasificación para los octavos y poder refrendar el liderato en caso de victoria, ante unos griegos que llegan tocados por las dos derrotas.

Los triunfos ante la Juventus y el Sporting de Portugal sitúan al Barça en una cómoda y buena posición. Con dos partidos por delante ante la 'cenicienta' del grupo, y sin haber encajado siquiera un gol, el Barça tendrá los deberes hechos si no titubea ante Olympiacos y evita lo que sería una sorpresa; que los del Pireo puntuaran en el Camp Nou.

Tras el empate en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid, en los primeros puntos que cede el equipo blaugrana en LaLiga Santander tras ocho jornadas, el Barça regresa a Europa dispuesto a seguir poniendo tierra de por medio respecto al resto de rivales del grupo. En casa, con todo a favor, ganar a Olympiaco sería importante y muy buena para todos aunque menos, quizá, para Valverde.

El técnico blaugrana, que no podrá contar con Jordi Alba por una sobrecarga en el aductor y los habituales Arda, Rafinha y Dembelé, estuvo tres años al frente del Olympiacos en dos etapas distintas y llevó al equipo a ganar tres Ligas y dos Copas en Grecia. Muy querido todavía hoy en día por la afición, el 'Txingurri' reconoció que estos dos partidos serán muy importantes y emocionantes para él, sobretodo el que jugarán en la cuarta jornada en el Georgios Karaiskakis.

Pero el arma más letal de Valverde, Leo Messi, está motivada para este encuentro y dispuesta a aguar la posible fiesta de Olympiacos en el Camp Nou. El argentino suma 99 goles en competición europea, 96 en 'Champions' y 3 en Supercopa de Europa, y un solo tanto le haría ser centenario en este sentido y hacer un poco más grande su gloria en el 'Viejo Continente'. Además, su primer gol en 'Champions' fue ante Panathinaikos, gran rival del Olympiacos y el otro histórico en Grecia.

El Olympiacos, no obstante, no pasa por su mejor momento. Pese a haber ganado siete Ligas consecutivas, el conjunto rojiblanco suma once puntos tras siete partidos de la liga, lo que suponen siete menos a estas alturas que en la temporada pasada. Había perdido sus tres últimos partidos entre todas las competiciones, la peor racha desde febrero de 2009, antes de ganar al Panionios.

Ante el Sporting de Portugal cayeron en casa (2-3) pese a un buen empuje final. El 0-3 para los lusos casi lo igualaron los de Takis Lemonis con un doblete de Pardo en los minutos 89 y 93. Pero llegó la derrota, igual que en Turín pese a la resistencia inicial, por obra de los goles de Higuaín y Mandzukic. Ahora, puntuar en el Camp Nou les daría alas pero una derrota les dejaría casi fuera, incluso, de la Europa League.

FICHA TECNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Mascherano, Umtiti, Digne; Busquets, Paulinho, Sergi Roberto; Messi, Suárez y Deulofeu.

OLYMPIACOS: Proto; Diogo, Engels, Botía, Nikolaou, Koutris; Felipe Pardo, Romao, Odjidja; Emenike y Sebá.

--ARBITRO: William Collum (ESC).

--ESTADIO: Camp Nou.

--HORA: 20.45 horas/beIN Sports.