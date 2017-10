Saúl: "Me costó mucho ganarme la confianza de Simeone"

El centrocampista del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez, goleador en el último duelo ante el Barcelona, ha explicado que le estará "agradecido de por vida" a Diego Pablo Simeone por su ayuda para convertirse en un jugador importante del equipo, pero no ha escondido que le "costó mucho" ganarse la confianza del entrenador argentino.

"Que el mister haya jugado en esa posición ha hecho que me convierta en mejor jugadores. Le estaré agradecido de por vida. Me hizo debutar y siempre tuvo la sinceridad como para decir que no contaba y conmigo y que tenía que salir cedido. Cuando volví me costó mucho ganarme su confianza, pero cuando lo hice me sentí cómodo. Sabe que puede contar conmigo en cualquier posición y en cualquier circunstancia, que puedo ayudar al equipo en lo que sea", explicó Sául en rueda de prensa.

En cuanto al partido de este miércoles ante el Qarabag, el centrocampista avisó de que "a pesar del nombre del rival va a ser muy complicado". "Llegan con todo el entusiasmo de toda su gente. Van a salir muy enchufados, van a correr mucho y nos va costar mucho entrar. Sabemos que si hacemos las cosas bien el partido va a ser nuestro", analizó.

Preguntado por una posible relajación ante la teórica facilidad del rival, explicó que "la motivación va en cada jugador". "Para mí, vestir esta camiseta ya es un extra de motivación y cuando jugamos en Champions. Es un partido vital, una final para nosotros, la primera de la temporada, y solo nos vale ganar", remarcó el internacional español.

En este sentido, recordó que, tras dos jornadas de competición europea, aún no conocen la victoria. "Es una presión que nos hemos añadido nosotros con los dos resultados anteriores y que tenemos que saber llevar. Tenemos que ponernos por delante en los primeros minutos para afrontar el resto del partido con tranquilidad", animó.