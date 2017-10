Benzema tiene desviado el punto de mira: dos goles en veinte disparos

El Real Madrid está acusando falta de puntería de cara a gol esta temporada y Benzema, por ello, está siendo uno de los principales señalados.

El francés, que estuvo de baja por lesión cerca de un mes (se lesionó ante el Levante en la tercera jornada y regresó en la octava ante el Getafe) acumula un total de 596 minutos de juego esta temporada entre un total de cuatro competiciones: 83' en Supercopa de Europa, 148' en la Supercopa de España, 289' en LaLiga y 76' en Champions.

En dichos minutos, el francés acumula un total de veinte disparos, de los cuales dos acabaron en gol. Sus tantos fueron en la vuelta de la Supercopa de España ante el Barcelona y en la última jornada liguera, abriendo el marcador en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe.

El inglés Gary Lineker, que fuera internacional y jugador del Barça, escribe en su cuenta de Twitter:

"¿Soy yo o Benzema está sobrevalorado? Un gol cada muchos partidos en un equipo tan fuerte como el Real Madrid no es nada especial. Decente, no genial".

Is it me or is Benzema a tad overrated? A goal every other game in a team as strong as Real Madrid is nada especial. Decent not great.