Bojan: "Para sacar resultados necesitamos estar al 100%"

El jugador del Deportivo Alavés Bojan Krkic ha señalado este jueves que pese a los malos resultados obtenidos en las primeras jornadas "aún quedan muchos partidos en juego" y que para sacar resultados positivos han de estar "al 100%".

"Somos conscientes de que los resultados obtenidos hasta ahora no son buenos. Todos los equipos son muy buenos pero tenemos que creernos que somos buen equipo. Aún quedan muchos partidos en juego. Para sacar puntos tenemos que estar al 100% y el sábado vamos a tener una exigencia máxima", declaró en rueda de prensa.

El ilerdense afirmó que su equipo sólo piensa en el presente. "La victoria contra el Levante como la derrota del sábado son cosas que ya son pasado. Hemos hecho cosas bien y ante la Real Sociedad no hicimos méritos para perder pero la realidad es otra, nos importa sólo el presente, el mejorar, darlo todo para sacar al equipo adelante", señaló.

Bojan habló de la situación del equipo con su nuevo entrenador, el italiano Gianni de Biasi. "Al entrenador lo que le gusta es la unión del equipo. Ahora tenemos que entrenar para estar más cerca de la portería contraria pero eso se hace a base de trabajo, confianza y resultados, algo que estamos dispuestos a conseguir", indicó.

Respecto a su situación personal, el atacante confirmó estar en buenas condiciones. "Me encuentro cada día con mejores sensaciones. La semana pasada empecé con el equipo, el sábado ya tuve mis primeros minutos. Fue una lesión que, en un principio, no iba a ser tan grave, de hecho no fue para tanto. Cuando ya vimos que no podía jugar ante el Levante, antes de la semana de selecciones, decidimos curarlo bien. Hemos hecho un gran trabajo y afortunadamente ya estoy bien", añadió.

Por último, el español confirmó que se encuentra disponible para el encuentro de este sábado ante el Betis en el que es duda Ibai Gómez, que no se entrenó este jueves al seguir recuperándose de un golpe en la rodilla, según anunció el club vasco en su web. "No me gusta pensar sobre alguien va a estar disponible o no. Ibai es un jugador diferente a mí. Estoy a disposición del entrenador, para jugar donde él crea conveniente. Tengo que trabajar para conseguir una mejor condición física, encontrarme mejor para así rendir al máximo", sentenció.