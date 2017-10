El portavoz del SAT acusa a Sergio Ramos de ser un 'nazi que canta el Cara al Sol'

No ha pegado Oscar Reina un palo al agua en su vida. Tampoco se rompió los codos estudiando o las pestañas creando empleo, pero larga desafordamente por esa bocaza que le dio la naturaleza.

Eportavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) no le ha bastado con llamar «tonto» y poner en duda el cariño a Andalucía del capitán del Real Madrid y de la Selección Española, Sergio Ramos.

Cuenta A. MARROCO en 'ABC' este 19 de octubre de 2017 que, en su cuestionable estrategia «rufianesca» para dar que hablar en las redes sociales, el sustituto de Diego Cañamero al frente del sindicato jornalero ha elevado el tono de sus críticas hacia su más reciente objetivo.

De este modo, en la tarde de este 18 de octubre de 2017 el líder del SAT utilizó una imagen del futbolista sevillano junto a unos amigos para tacharle de «nazi» y acusarle de estar «de juerga con sus colegas cantando el Cara al Sol».

En la foto publicada por Reina se puede apreciar al jugador camero posando en bañador para una foto desde una embarcación mientras a sus pies un grupo de jóvenes saluda a la cámara mostrando una pancarta negra con un ribete rojigualda en que se puede leer la leyenda «Staff SR4» -«Equipo Sergio Ramos 4»-.

No es la primera vez que en las redes sociales se acusa por esta imagen al futbolista sevillano de simpatizar con la extrema derecha.

