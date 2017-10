Granero, en su regreso a Anoeta: "Será especial pero no tengo espinas clavadas"

El jugador del RCD Espanyol Esteban Granero ha asegurado este viernes que para él será "especial" regresar a Anoeta para medirse a la Real Sociedad, donde se verá con excompañeros, pero ha asegurado que no tiene "espinas clavadas" y que hará lo posible, en caso de jugar, por ayudar a su equipo a ganar.

"No tengo espinas clavadas. Estoy en otra película. No miro atrás, miro adelante porque quiero que el Espanyol cumpla sus objetivos, que son ambiciosos, y quiero estar ayudando al equipo. Mirar al pasado sólo me restaría energía", se sinceró en rueda de prensa.

Eso sí, no duda de que será un partido "especial". "La Real fue mi último club y estuve allí cuatro años. Un día bonito, va a ser emotivo volver a Anoeta y jugar contra excompañeros, pero este momento es importantísimo para nosotros y vamos a dar el máximo para poder ganar", aseguró.

"En el Espanyol me recibieron muy bien. He encontrado un ambiente extraordinario y un vestuario ambicioso que quiere mejorar. Lucha por crecer y se nota a la gente identificada y con un ambiente positivo. Siempre hay un mensaje de ánimo y eso te da fuerzas", reconoció el centrocampista.

Además, cree que el equipo está en un buen momento y con mucha competencia interna. "El míster lo tiene complicado para elegir, esa es una buena señal. Sé lo que el entrenador espera de mí y mi aspiración es jugar al máximo. Estoy avanzando en la idea que él tiene", comentó.

Sobre los objetivos del equipo, aseguró que el Espanyol aspira "a mucho más que a salvarse". "El objetivo es ganar, vamos a salir con la idea de ganar todos los partidos. A veces se puede y a veces no, no vamos sólo a puntuar y así lo hemos hecho hasta ahora", comentó.

Enfrente tendrá ahora a una Real Sociedad que "juega bien y es ofensiva". "Lleva la iniciativa y domina los partidos. Ofrecen un fútbol distinto al nuestro, pero, nosotros, con nuestras armas, también somos un equipo que juega bien y podemos pelear con ellos. Hemos de llevar el partido a donde queremos y podemos superar a un equipo fuerte como la Real en su campo", aseguró.

Por último, sobre la situación que está viviendo la sociedad catalana, aseguró preferir guardarse su opinión y reforzar la del club. "No creo que sea correcto pronunciarme. Los jugadores somos representantes de un club que ya se ha pronunciado y nos sumamos a los comunicados que ha hecho", manifestó.