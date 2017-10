Míchel, sobre visitar al Barça en el Camp Nou: "Ni aunque nos dieran ventajas sería fácil"

El entrenador del Málaga CF, Míchel González, ha reconocido que no será nada fácil para ellos jugar en el Camp Nou ante el FC Barcelona y que no lo sería ni pese a tener ventajas como saber quién va a jugar y cómo, si bien ha asegurado que intentará ganar y que lucharán por ello hasta el final para demostrar que son mejor equipo de lo que la clasificación refleja.

"Imaginaos que fuera el partido de la jornada, que fuéramos segundos y que Valverde me llamara para decirme quién va a jugar y cómo, y darme todas esas ventajas, aún así sería dificilísimo. El Barça está en un momento como para recibir a cualquier equipo como favoritos. Pero no pienso en jugar nada para perder", manifestó en rueda de prensa.

Míchel reconoció que su equipo, colista con un punto, necesita ya puntuar y jugar bien. "Ni siquiera jugando al máximo con este rival te aseguras el que puedas tener opciones, porque tienen jugadores de alto nivel. Es un partido en que ni que nos dieran ventajas sería fácil. Pero siempre pensamos que vamos a tener opciones", recalcó.

"Nosotros vamos con nuestras intenciones, hemos trabajado toda la semana para buscar soluciones y sabemos que aún así no es fácil, pero no es algo que debamos pensar 'es un partido que no contamos con él', hay tres puntos y vamos a disputarlos hasta donde podamos, si es hasta el final mucho mejor", se sinceró.

Por ello, intentará no variar demasiado en su estilo de juego. "Tenemos que intentar buscar soluciones con buenas posesiones y contraataques porque si no el sufrimiento se va convertir en un problema, porque no vas a salir de tu portería. No vamos a modificar mucho la idea de juego que tenemos", argumentó.

A nivel global, cree que sólo hay una manera de salir de su mala situación. "La solución es tener confianza y ser responsables y trabajar cada uno en su parcela. No conozco a nadie que salga de un problema deportivo solo. El año pasado salí (del problema) por mis jugadores y quedé bien por mis jugadores. Este año igual", auguró.

"No tenemos tan mal equipo como para tener un punto. No creo que la gente cuando juega contra nosotros no se preocupe de lo que somos capaces de hacer. Pero estamos en una dinámica muy mala y muy negativa y todo lo que habitualmente pasa de un lado pasa del otro", argumentó en este sentido el técnico.

Por otro lado, desveló que el portero Roberto ha estado toda la semana con una inflamación que le impedirá jugar. "Si va a estar como en la segunda parte del otro día, preferimos que no participe. Andrés va a ser el portero titular. Cengo lleva cuatro días entrenando tras superar unos problemas físicos y también viene Kellyan por si hay algún incidente de última hora", apuntó.