Rubén Pérez: "Somos un equipo humilde pero con jugadores con las ideas muy claras"

El centrocampista del Leganés Rubén Pérez se ha mostrado "contento" porque el equipo está "competiendo y puntuando" en un gran inicio que le ha llevado al club a situarse sexto, en parte gracias a la buena labor defensiva de unos jugadores que defienden "todos".

"Estoy muy contento porque el equipo está compitiendo y puntuando que es lo importante. Así que quería darle las gracias por nombrarme también en septiembre", afirmó el jugador blanquiazul tras ser elegido como Jugador 'Cinco Estrellas' de Mahou por segundo mes consecutivo.

El equipo de Asier Garitano ha firmado un buen inicio de temporada, con cuatro victorias, dos empates y dos derrotas, que le ha llevado a situarse en puestos de 'Europa League'. "No me lo esperaba, sí sabía que el club se ha reforzado bien, con jugadores de nivel y sí pensaba que competiríamos muy bien pero no tener a estas alturas los puntos que tenemos, así que esperemos que la racha dure. Es verdad que nos vienen unos partidos muy difíciles, pero seguro que seguiremos compitiendo y sacando puntos", dijo.

Una de las claves de que el 'Lega' esté con 14 puntos de los 24 posibles, es su defensa que le ha llevado a encajar solo tres tantos. "Sabemos que somos un equipo humilde, con jugadores que tienen las ideas muy claras y sabemos que tenemos que defender todos y esa es la clave para sacar puntos ante equipos tan buenos como a los que nos hemos enfrentado", añadió.

Más allá del juego, el andaluz fue preguntado por el apoyo de la afición. "Cuando subes a Primera el segundo año suele ser el más difícil, pero en la situación en la que estamos es normal que los aficionados se ilusionen aunque queda mucho. Sabemos que nuestro objetivo es la permanencia", reiteró.

A la vez que destacó la "unión" del vestuario. "Eso es lo más importante para conseguir los objetivos. Es un vestuario fenomenal, con gente profesional", reiteró orgulloso el centrocampista campeón de Europa sub-21 con la selección española en 2011.

A nivel personal, el canterano del Atlético de Madrid lo está jugando prácticamente todo esta temporada, lo que le hace sentirse con "confianza". "Cuando juegas muchos minutos, los jugadores se sienten importantes, con confianza y eso es importante para rendir bien", sentenció.