El verdadero 'amor' de Florentino Pérez habla francés

Quien no sueña es porque no quiere y en el mundo del fútbol quieren todos. Florentino Pérez vaticina que el Barça seguirá en la Liga y que por tanto no puede ni soñar con los servicios de Leo Messi.

No le hace falta al dueño de ACS porque él cree qu el mejor jugador del mundo se llama Cristiano, de quien le gusta cómo juega y todo lo que hace, por raro que le pueda parecer a alguien. Pero no solo ama a Ronaldo.

El presidente del Real Madrid no tiene ningún problema con la para muchos estrambótica vida de Cristiano Ronaldo.

Confiesa que tampoco le parece extraña su manera de construir un hogar con mujer e hijos:

"Me parece el mejor jugador del mundo. Le admiro mucho y me llevo muy bien con él. Es el número uno del mundo".

Eso declaraba al Español durante un evento en el que Pedrojota, que espera que el del Real Madrid le enchufe la manguera y así las enjugar las millonarias pérdidas que tiene su diario online, le premiaba esta misma semana.

Es más si no fuera porque su corazón está ya ocupado, pensaríamos que está enamorado de su futbolista favorito por las cosas que dice de él:

"Es guapo, listo, inteligente, lo tiene todo", repetía el presidente de ACS. Cuando le preguntaron si ficharía a Messi en el caso de que el Barça no jugara la liga (por la crisis catalana) se mostró rotundo:

"No lo ficharía porque juega en el Barcelona, y el Barcelona jugará la liga española, y Cataluña seguirá en España, o sea que tranquilidad".

Florentino, que cumplió 70 años en marzo, también parece haber hallado la tranquilidad en lo personal, si exceptuamos ciertos problemas de salud a los que se enfrenta con éxito y paciencia.

Hace ahora ya casi dos años que el presidente del Real Madrid cuenta con una nueva ilusión. Y no nos referimos a su adorado Cristiano.

El responsable del club blanco mantiene una relación con Françoise, la francesa de 40 años que formó parte de la tripulación del Pitina II, el barco que Florentino tiene amarrado todo el año en Puerto Portals, a las afueras de Palma.

Han pasado más de cinco años desde que perdió a Pitina, su esposa durante más de cuatro décadas. Después de la muerte de su mujer, el presidente del Real Madrid y de la empresa de construcción ACS, con una fortuna estimada por Forbes en 1.400 millones de euros, había permanecido ajeno a romances y aventuras sentimentales.

En este tiempo hubo rumores. Como que tendría alguien muy especial en París adonde viajaría a menudo. O que Isabel Preysler era algo más que la viuda de un hombre al que admiraba, Miguel Boyer.

El caso es que la coincidencia de Isabel y Florentino en la recepción del palacio Real en 2014 como invitados en la proclamación de Felipe VI levantó un tsunami informativo que algunos medios convirtieron en el romance del año.

Es cierto que muchos empresarios importantes ofrecieron su apoyo a Isabel Preysler cuando se quedó viuda. Desde el avión privado de Pepe Hidalgo, magnate de Air Europa y Globalia, al del propio Florentino Pérez, que también puso su jet a disposición de la viuda de su amigo y sus hijas Tamara y Ana para que viajaran a Lisboa en mayo de 2014, donde el Real Madrid disputaba la final de la Champions contra el Atlético.

Aquella repentina afición de Isabel Preysler por el fútbol parecía confirmar que allí había más que goles. Pero los hijos de Preysler y ella misma desmintieron rotundamente el posible idilio con el presidente del club blanco.

Incluso se publicó que los hijos de la filipina hacían bromas a su madre con el asunto.

Florentino, padre de tres hijos, Eduardo, conocido como Over , Florentino, al que llaman Chivo, y María Angeles, Cuchi para la familia (en la imagen, junto a su padre).

