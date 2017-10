Previa del Real Madrid - Eibar

El Real Madrid buscará recuperar sus mejores sensaciones en el Santiago Bernabéu en la visita de este domingo al Santiago Bernabéu (20.45 horas) de un Eibar necesitado y lejos de la versión con la que el año pasado ya fue capaz de arañar un punto y desactivar al conjunto madridista ante su público.

Jugar de local, casi siempre una de las ventajas y fortalezas de los equipos 'grandes', se está convirtiendo en un reto para el actual campeón de Liga y de Europa, que sólo ha sido capaz de ganar tres de sus siete partidos (cuatro de Liga, dos de Liga de Campeones y uno de Supercopa de España) ante sus aficionados.

El último resbalón se produjo el pasado martes con la visita del Tottenham inglés, que le planteó un partido incómodo a los de Zinédine Zidane, que estos no supieron descifrar, mostrando además de nuevo una poco habitual contundencia para rematar las ocasiones que tuvieron y que fue de más a menos con el paso de los minutos.

Este choque confirmó que el estado futbolístico del equipo blanco sigue lejos del del pasado mes de agosto, y de esta situación se quiere aprovechar un Eibar, que, en cambio, tampoco ofrece la solidez de la temporada pasada que le hizo rozar Europa y que en ataque flojea (3 goles) y en defensa sufre (17 encajados).

Zidane tendrá otro partido más para poner a prueba su política de rotaciones antes de repartir aún más los esfuerzos la semana que viene con el estreno en la Copa del Rey ante el Fuenlabrada. De momento, Kiko Casilla tendrá que ocupar la portería por el nuevo percance físico de Keylor Navas.

En defensa habrá que ver si el joven Achraf sigue acumulando minutos o si el francés opta por Nacho, que también puede jugar en el centro por un Varane que no entrenó el viernes, y si Théo Hernández da descanso a un Marcelo que no está atravesando su mejor estado de forma, lo que ha repercutido también en el ataque de su equipo.

En el centro del campo, el técnico francés deja claro que, hasta que Gareth Bale no esté recuperado, no tiene demasiadas dudas y el cuarteto formado por Casemiro, Kroos, Modric e Isco parece el 'titular'. Tras el desgaste del martes, jugadores como Marco Asensio y Lucas Vázquez, titulares en Getafe, buscan sus minutos, sobre todo el mallorquín, tampoco tan explosivo y acertado como hace más de un mes.

Donde no habrá dudas seguramente será en la parte ofensivo donde repetirá la pareja formada por Cristiano Ronaldo, en busca de su primer gol liguero en el Santiago Bernabéu, y Karim Benzema, de nuevo criticado por su falta de gol, pero defendido vehemente por Zidane y elogiado por José Luis Mendilibar.

MENDILIBAR APOSTARA POR TRES CENTRALES El técnico guipuzcoano ya reconoció que la visita es de máxima dificultad para su equipo, que no ha empezado nada bien el año, y que se encuentra en los puestos peligrosos de la clasificación con ocho puntos, sólo uno en los últimos cuatro partidos, el logrado el pasado fin de semana ante el Deportivo en Ipurua.

Pese al tropiezo en casa, Mendilibar sacó cosas positivas de un choque donde cambió el sistema y dispuso de tres centrales y dos carrileros, que parece que será el que también use en el Santiago Bernabéu donde no podrá contar con uno de sus puntales en defensa como Iván Ramis, de nuevo lesionado en un inicio de campaña donde el conjunto armero no escapa a los problemas físicos.

David Lombán o Alejandro Gálvez serán los posibles sustitutos en el once del central balear, mientras que el japonés Takashi Inui, que no jugó ante el 'Depor', podría ser una opción para el ataque donde el Eibar echa de menos los goles que marcaba el año pasado Sergi Enrich. El equipo guipuzcoano sólo ha marcado dos a domicilio este año, en la victoria de la primera jornada en La Rosaleda y en el set que encajó en el Camp Nou.

FICHA TECNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Casilla; Achraf, Nacho, Ramos, Théo; Modric, Casemiro, Kroos, Isco; Cristiano y Benzema.

SD EIBAR: Dmitrovic; Capa, Arbilla, Oliveira, Lombán, Juncá; Dani García, Escalante, Jordán; Kike García y Enrich.

--ARBITRO: Alvarez Izquierdo (C.Catalán).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 20.45/Movistar Partidazo.