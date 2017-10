El Málaga denuncia: "Es grotesco, el balón del Barça sale medio metro"

El fútbol tiene estas cosas y pasan más de lo corriente cuando anda por medio el Barça, pero a los pequeños no les queda otra que aguantarse. Apenas acababa de iniciuarse el partido. Tras una pared con Iniesta, Digne, en su segundo intento, sacó un centro desde la línea de fondo que Deulofeu aprovechó para marcar de tacón.

Ni el árbitro principal, Pablo González Fuertes, ni su asistente número uno, Miguel Martínez Munuera, advirtieron que la pelota había salido casi medio metro del terreno de juego. Sin VAR, y después de unos segundos en que ambos jueces se miraron sin concretar algo con sentido, el tanto fue un hecho.

A Luis Hernández, defensa del Málaga, le llevaban los demonios:

"Es grotesco, el balón sale medio metro. Nosotros vamos los últimos y está claro que no estamos haciendo las cosas bien, pero estas decisiones no ayudan, y menos en el minuto 2. Para el equipo es una losa muy grande. Hay decisiones arbitrales que no podemos controlar".