Berizzo: "No hay que pegar un volantazo en el que no creamos"

El entrenador del Sevilla FC, Eduardo Berizzo, ha asegurado que, a pesar de los malos resultados recientes, no piensa dar ningún "volantazo" para reconducir la situación del equipo y ha subrayado que para él "es justo" que las críticas "siempre sean para el entrenador" en momentos así.

"Creo que tenemos que hacer mejor lo que hacemos, no hacer otra cosa. No por poner más delanteros atacas mejor ni por poner más defensas defiendes mejor. Nuestro sistema es el mismo que cuando recibíamos cero goles. Cuando uno encuentra derrotas no hay que pegar un volantazo en lo que no cree, sino apoyarse en lo que cree, levantarse temprano y a trabajar", arengó Berizzo ante la prensa en la previa del debut en la Copa del Rey ante el Cartagena.

El argentino explicó que le "ha dolido recibir demasiados goles", reconociendo que ha sido "una cantidad desagradable" -nueve en los dos últimos encuentros- y añadió que también le ha disgustado "la manera, a la contra".

"No te tienes que descomponer y seguir permitiendo que el rival te haga daño, no puedes desarmarte dentro del partido. También que no hayamos conseguido generar mejores situaciones y acertar las que tenemos. Y que los vaivenes de los partidos no nos afecten tanto y que en ese cambio de solidez anímica los partidos no se nos vayan", reflexionó.

En este sentido, aclaró que sus jugadores "entienden" lo que les pide, pero que "en la ejecución" a veces sufren "desperfectos". "Pero en las dificultades uno tiene que dar un paso al frente, no un paso hacia atrás. Todos tenemos que dar un paso más, yo el primero", declaró.

Tras opinar que "es justo que las críticas siempre van al entrenador" porque "la derrota es de los entrenadores y la victoria es de los jugadores", Berizzo quiso agradecer el respaldo del presidente del club, Pepe Castro.

"Le agradezco su compromiso conmigo. No necesito una sobreatención sobre mí, siempre me he sentido muy cerca de todo el mundo. Me siento dentro de una institución muy valiosa, con personas muy afectuosas conmigo. Hay que reconocer errores, futbolísticos y técnicos, no me pongo una venda y dejo de verlos", concluyó.