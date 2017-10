Cinco jugadores del Real Madrid y tres del FC Barcelona en el once ideal de 'The Best'

Los jugadores del Real Madrid Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos y Cristiano Ronaldo y los del FC Barcelona Andrés Iniesta y Leo Messi, además del exculé Neymar, han sido elegidos como miembros del 'FIFA FIFPro World11', según se ha desvelado este lunes en Londres durante la gala 'The Best FIFA Football Awards', que premia a los mejores del pasado curso.

El conjunto de Zinédine Zidane, como ganador de LaLiga Santander y la Liga de Campeones, ha acaparado casi la mitad del once ideal, con representantes en todas las líneas salvo en la portería. Así, el brasileño Marcelo se ha alzado como el mejor lateral zurdo, mientras que Sergio Ramos lo ha hecho como mejor central junto al italiano Leonardo Bonucci.

También han entrado el croata Luka Modric y el alemán Toni Kroos como centrocampistas junto al barcelonista Andrés Iniesta, y el portugués Cristiano Ronaldo, con el argentino Leo Messi, conforman el mejor trío atacante junto al exbarcelonista Neymar, ahora en las filas del París Saint-Germain.

El subcampeón de la 'Champions', la Juventus, ha reunido a los tres futbolistas restantes, Gianluigi Buffon, Dani Alves -ahora en el PSG- y Leonardo Bonucci -actualmente en las filas del AC Milan-.

El once ideal de este año es el resultado de la votación de más de 24.000 futbolistas profesionales elegidos por sus propios compañeros en cada posición.

Además, se ha otorgado el premio Puskas al mejor gol de la pasada temporada, que recayó en el francés Olivier Giroud, del Arsenal, por su tanto de tacón por alto ante el Crystal Palace. Así, el galo se impuso a la venezolana Deyna Castellanos por su gol con Venezuela Sub-17 y al portero Oscarine Masuluke, del Baroka FC.

Por otra parte, el Celtic de Glasgow se llevó el premio a la mejor afición, un galardón entregado por el camerunés Samuel Eto'o, y el delantero togolés del Slovacko checo Francis Koné fue premiado con el galardón al premio Fair Play tras asistir a un portero rival evitando que se ahogase con su propia lengua.

--ONCE IDEAL FIFPRO 'THE BEST'.

PORTERO: Gianluigi Buffon (ITA/Juventus).

LATERAL DERECHO: Dani Alves (BRA/Juventus/PSG).

CENTRALES: Leonardo Bonucci (ITA/Juventus/Milan) y SERGIO RAMOS (ESP/Real Madrid).

LATERAL IZQUIERDO: Marcelo (BRA/Real Madrid).

CENTROCAMPISTAS: Luka Modric (CRO/Real Madrid), Toni Kroos (ALE/Real Madrid) y ANDRES INIESTA (ESP/FC Barcelona).

DELANTEROS: Neymar (BRA/FC Barcelona/PSG), Leo Messi (ARG/FC Barcelona) y Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid).

--PREMIO PUSKAS.

Olivier Giroud (FRA/Arsenal).

--PREMIO A LA MEJOR AFICION.

Celtic de Glasgow.

--PREMIO AL FAIR PLAY.

Francis Koné (TOG/Slovacko).