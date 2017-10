Cristiano Ronaldo repite con el 'The Best'

El delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha revalidado el premio 'The Best' al mejor jugador de la pasada temporada, imponiéndose al jugador del FC Barcelona Leo Messi y al exculé y ahora en las filas del París Saint-Germain Neymar, según se ha dado a conocer este lunes durante la gala en Londres de los 'The Best FIFA Football Awards', que otorga la FIFA.

El portugués, que acumula dos Balones de Oro y dos FIFA Balones de Oro, vuelve a conquistar así el premio que ya alzó la pasada temporada, en la primera edición de los galardones tras desvincularse la FIFA del trofeo que otorga todos los años la revista francesa 'France Football'.

De esta manera, el ariete madridista ve recompensado su trabajo tras una campaña en la que alcanzó los 42 goles vestido de blanco y en la que alzó LaLiga Santander y la Liga de Campeones, esta por segundo año consecutivo.

Tras él concluyeron en las votaciones el argentino Leo Messi, también segundo la pasada edición y poseedor de un Balón de Oro y cuatro FIFA Balón de Oro, y el brasileño Neymar, ambos tras ganar la Copa del Rey con el FC Barcelona y ser subcampeones de LaLiga Santander.

En cuanto a la mejor jugadora, la ganadora fue la jugadora del FC Barcelona Femenino Lieke Martens, después de proclamarse campeona con Holanda de la Eurocopa de este verano, donde se proclamó mejor jugadora. Así, se impuso a la venezolana Deyna Castellanos (Santa Clarita Blue Heat/Florida State Seminoles) y a la estadounidense Carli Lloyd (Houston Dash/Manchester City Women), ganadora el año pasado.

En el apartado de mejor portero, Gianluigi Buffon, de la Juventus, logró el primer galardón dedicado a los guardametas y superó en la votación al costarricense del Real Madrid Keylor Navas y al alemán del Bayern Múnich Manuel Neuer.