¿Se ha liado Isco Alarcón con una actriz hincha del Atlético de Madrid?

Isco Alarcón es un fenómeno dentro y fuera del campo de fútbol. Al menos en lo que a pases, regates y tiros a puerta se refiere.

El centrocampista del Real Madrid podría tener una nueva ilusión. Al menos eso indican algunos medios que, en los últimos días, han relacionado al jugador malagueño con la actriz Sara Sálamo (25).

¿El motivo? Se han intercambiado varios 'Me gusta' en Instagram. De hecho, no hay imagen de la intérprete que no cuente con el 'Me gusta' de Isco Alarcón (25).

No obstante, entre ellos podría haber un gran conflicto en lo que a colores futbolísticos se refiere. Y es que la joven tinerfeña se ha declarado seguidora del Atlético de Madrid en varias ocasiones.

Con el pisha @marcoasensio10 rumbo a 🇩🇪😁 Una publicación compartida de Isco Alarcon Suarez (@iscoalarcon) el 25 de Sep de 2017 a la(s) 1:46 PDT

Además de ser seguidora colchonera, en su perfil de la red social confiesa que es "feminista y animalista".

Sálamo, que recientemente ha participado en un capítulo de La que se avecina, cuenta con más de 92.000 seguidores en Instagram, donde el merengue no pierde oportunidad y le hace saber que sus publicaciones le gustan, ya sea un mensaje de ánimo a Galicia tras los incendios o un posado mostrando su espectacular figura.

Si te hace feliz, aumenta la dosis. #VivirEnLaContentor #MueveTuCucu Una publicación compartida de Sara Sálamo (@sarasalamo) el 25 de Sep de 2017 a la(s) 4:25 PDT

Por el momento, sin embargo, no hay confirmación de romance alguno por su parte, si bien es cierto que algunos medios apuntan que en las redes solo se vive el primer paso de una relación que promete tener más capítulos.

Isco Alarcón (DB)