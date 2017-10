Carlos Mouriño: "No desechamos un estadio fuera de Vigo si la situación de Balaídos no progresa"

El presidente del RC Celta de Vigo, Carlos Mouriño, ha señalado este martes que el club gallego no desecha un estadio fuera de la ciudad viguesa "si la situación de Balaídos no progresa" al mismo tiempo que ha asegurado que es tiempo de buscar "soluciones conjuntas".

"No dejemos enquistar el problema del estadio de Balaídos y de la Ciudad Deportiva, busquemos soluciones conjuntas, estamos a tiempo y en tiempo. No entremos de nuevo en el debate de un estadio fuera de Vigo, que no desechamos si esto no progresa, y aprovechemos, si se puede, la infraestructura que hay hecha", declaró en rueda de prensa.

Mouriño compareció en Balaídos para realizar una valoración y análisis sobre la clausura de la grada de Río en el partido de Liga ante el Atlético de Madrid. El mandatario olívico informó sobre la compensación a aficionados y abonados afectados por el cierre y expuso la realidad torno al estadio y la ciudad deportiva del club.

En su intervención inicial, hizo un llamamiento a Concello de Vigo y Xunta de Galicia. "No quiero que se utilice al Celta como arma política, hay que trabajar conjuntamente por Vigo y para Vigo consolidando uno de los grandes pilares de la ciudad como es nuestro club", señaló.

El presidente afirmó que mantiene conversaciones con el Concello de Vigo para intentar que la grada Río esté en condiciones para el encuentro ante el Athletic del 5 de noviembre. "El Celta considera que hay un punto de inflexión. Solicitamos un cambio total en la relación Celta-Concello respecto a Balaídos en la que usemos un lenguaje claro y sencillo, sin ideas fantasiosas y fechas concretas basadas en realidades. Emplazamos al Concello a que nos conteste en un plazo de 24 horas si podemos jugar con la grada de Río abierta en el partido contra el Athletic", añadió.

Mouriño se mostró optimista a la hora de llegar a un acuerdo. "Autorizar la Ciudad Deportiva con comercial, en Vigo o en la gran área metropolitana nos hará competitivos con respecto a la mayoría de equipos y ciudades. Esperamos poder llegar a acuerdos claros, concisos y que las reuniones que estamos teniendo con el Ayuntamiento y con la Xunta de Galicia puedan ser conjuntas y los avances comunicados públicamente", explicó.

Por último, el máximo mandatario del Celta se dirigió a su afición. "Informaremos a los socios, aficionados, vigueses, si tenemos respuesta a esta llamada y si no la tememos también estarán informados de por qué no se pueden tener o quién se niega a tenerlas", concluyó Mouriño.