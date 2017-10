Antonella, Pilar Rubio o Georgina: ¿quién fue La Best?

Tremendo dilema. Este 23 de octubre de 2017, las grandes estrellas del universo del balompié se dieron cita en la gala The Best, celebrada en Londres ( La maciza Layla Anna Lee tuvo más protagonismo en 'The Best' que Cristiano y Messi juntos).

Hasta allí se trasladaron los Cristiano Ronaldo, Leo Messi o Sergio Ramos, entre otros. Junto a ellos, imponentes, se encontraban ellas: las mujeres más seguidas y envidiadas del planeta.

Cada una con un estilo propio y haciendo gala de su elegancia, Georgina, Antonella y Pilar Rubio deslumbraron sobre la alfombra verde de los prestigiosos premios de la FIFA.

A buen seguro que para Georgina la gala era más que especial, puesto que hace un año fue allí donde se presentó al mundo de la mano de Cristiano.

Para la ocasión, Gio lució un diseño en color plata de cuello mao y escote en pico y unos espectaculares pendientes que combinan oro amarillo y oro blanco con esmeraldas talla gota y diamante talla Asscher, de Rabat.

La modelo completaba su look con un anillo doble de oro blanco con diamantes talla oval y brillantes blancos y otro anillo de oro blanco con esmeraldas talla oval y brillantes blancos.

Antonella Roccuzzo, mujer de Leo Messi, optó por un sencillo vestido ceñido con abertura en la pierna y el detalle de las transparencias en los laterales y la espalda, que estilizaban su cuerpo, en el que ya se empiezan a notar los efectos de su próximo embarazo.

Y es que el futbolista del Barça y su esposa serán padres por tercera vez.

La tercera en discordia, Pilar Rubio, pareja de Sergio Ramos, resaltaba su cuidada figura con un vestido con transparencias y encajes en negro, el cual acompañaba de un clutch del mismo color y unos pendientes grandes y brillantes como únicos accesorios.

Como curiosidad cabe destacar que las tres se convertirán en madres de nuevo en unos meses. Mientras que CR y Georgina recibirán a su primer hijo en común (cuarto para el portugués) en un mes, Sergio y Pilar serán padres de su tercer hijo el año que viene, al igual que Messi y Antonella.

Otra de las figuras destacadas de la gala presentada por Idris Elba y Catherine Zeta Jones, que sorprendió con un diseño de falda en terciopelo color plata y parte superior de encaje y transparencias en el mismo tono, fue Zinedine Zidane. El galo se alzó con el premio a mejor entrenador del año y dedicó el galardón a su mujer, Véronique.

