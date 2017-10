Los terroristas del ISIS amenazan al Mundial de Rusia con una imagen de Messi ensangrentado

Saldrán los progres de plantilla diciendo llorosos que esto no yienen nada que ver con el Islam, pero huele a ello que apesta: en el nombre de Alá, desde la mezquita y reivindicando la fe de Mahoma y su alucinante paraíso.

El ISIS ha vuelto a lanzar amenazas contra la celebración del Mundial de fútbol 2018 en Rusia, según recoge SITE Intel Group, organización no gubernamental especializada en monitorizar las comunicaciones en sitios web y en las redes sociales de grupos extremistas.

La última amenaza contra la Copa del Mundo utiliza una imagen de Leo Messi vestido como un recluso, entre rejas y con el ojo izquierdo ensangrentado.

Según SITE, la imagen ha sido difundida por Wafa Foundation, organización que caracterizan como "unidad de medios pro ISIS". Según explica también la directora ejecutiva de SITE, Rita Katz, esta última amenaza con la imagen del delantero argentino del Barcelona no se trata de un episodio aislado, sino que se puede enmarcar en una larga campaña de intimidaciones yihadistas contra el Mundial de Rusia.

Pro-#ISIS media unit Wafa' Foundation continues to threaten 2018 FIFA #WorldCup, this time using an image of #LionelMessi in a prison outfit pic.twitter.com/isB8RDKYAK