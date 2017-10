[VIDEO] El numerito de Maradona en los premios The Best

Diego Armando Maradona nunca pasa desapercibido. Cristiano Ronaldo al margen, el astro argentino fue el más fotografiado de la noche en los premios The Best. Se le pudo ver haciendo carantoñas a Messi, dando consejos a Harry Kane sobre cómo disparar a puerta, hablando con Infantino sobre el futuro de la FIFA o compartiendo miradas picantes con Ronaldo en dirección a Layla Ann Lee, presentadora de la gala.



Precisamente con el delantero brasileño compartió el honor de entregar el premio más importante de la noche, el The Best a Cristiano Ronaldo. «¡Cómo me hubiera gustado jugar contigo, hermano!», le espetó en el escenario Ronaldo a Maradona antes de que el «10» protagonizara un nuevo momento cómico, según recoge ABC.

El argentino estuvo a punto de desvelar antes de tiempo el nombre del ganador mientras se enredaba con el sobre y un discurso inconexo: «Antes de todo, quiero decirle a la familia nueva de la FIFA que hoy estamos más unidos que nunca para refundar una FIFA de fútbol. Por eso... ¿Ya dijiste la terna? Cómo pesa el sobre, pesa muchísimo...».