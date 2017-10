Zidane: "No es una cosa personal para mí ganar la Copa del Rey"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró que no se toma como algo "personal" el que poder ganar la Copa del Rey, el título que se le escapó el año pasado y que tampoco ganó ninguna como jugador, y dejó claro que, antes de debutar este jueves ante el CF Fuenlabrada, que la competición les "interesa" y que cuando uno se pone "la camiseta de este club es para ganar".

"No es una cosa personal ganar la Copa. Yo creo que es algo de todo el equipo y nos hace ilusión jugar la Copa y todas las competiciones y lo que queremos es dar el máximo. Vamos a intentar hacer un buen partido y nada más, sin preocuparnos por otra cosa. La Copa nos interesa y cuando te pones la camiseta de este club es para ganar", señaló Zidane este miércoles en rueda de prensa.

El francés insistió en que no tiene "ningún problema" con los torneos coperos, que se le han resistido en toda su carrera. "Nunca he ganado ninguna, es verdad. Jugué finales en España e Italia y no gané. Puede que sea este año la primera vez que la gane, ¿por qué no?", deseó.

'Zizou' no quiso opinar sobre un formato copero a un partido. "Me conformo con lo que hay. Hay mucha gente que piensa en estas cosas y hay otros países que lo hace de distinta forma, pero hoy en día en España es a dos partidos. Lo que yo piense da igual. Para una pregunta así, hay que tener un debate, porque yo ahora no te puedo decir", añadió.

Sea a un partido o dos, el técnico tiene claro que seguiría con el mismo once este jueves ante el Fuenlabrada. "No voy a pensar que un partido va a cambiar lo que voy a hacer. Yo tengo una cosa en la cabeza y con mis jugadores es lo mismo. Creo en lo que hacemos y no depende de cómo pasamos el partido o si tenemos un encuentro meter a uno u otro. Estamos convencidos y no lo vamos a cambiar", resaltó.

Zidane recibió este lunes el premio 'The Best' al mejor entrenador, un galardón que responde al "trabajo" que lleva realizado el equipo blanco esta temporada. "Hemos ganado muchísimas cosas con este grupo y al final estoy contento. Entienden que me lo merezco", apuntó. "Mi respuesta sigue siendo no. Si yo dentro de 10 años sigo ganando todavía, a lo mejor te diré igual", agregó sobre si se consideraba el mejor del técnico del mundo.

Y es que el francés entiende que le faltan aspectos relacionados con "todos los conocimientos de táctica, preparación física y todo lo que es preparar un equipo", aunque confía en mejorarlo. "Yo tenía 34 años en mi último año aquí y quería seguir aprendiendo. Cada uno en su trabajo puede mejorar y, con sinceridad, quien quiere siempre aprender es una forma de humildad. Uno que dice que entiende de todo está jodido, no va a progresar seguro", declaró.

Es por eso que el técnico francés se considera a día de hoy "mejor jugador" ya que como futbolista atesora más experiencia sobre el terreno de juego y "hay mucha diferencia" respecto al poco tiempo que lleva en los banquillos.

Zidane se refirió a las bajas de jugadores como Dani Carvajal y Gareth Bale, mostrándose optimista con el lateral que "ha hecho todas las pruebas y han salido positivas". "Lleva su tiempo, pero estoy contento porque ya está sano y no tiene nada más, aunque luego tiene un proceso largo de recuperación que empezó el martes", confirmó.

"Lo de Gareth va mejor. Ya está en el campo y está a punto de entrenar con el equipo aunque no te puedo dar la fecha de su vuelta", se limitó a decir sobre el futbolista galés.

"SIEMPRE SE PUEDE DURAR MUCHO TIEMPO, PERO AQUI ES DIFICIL" Por otro lado, preguntado por el anuncio oficial de la renovación de Pablo Laso, entrenador del equipo de baloncesto, hasta 2020, indicó que "siempre se puede" durar tantos años en un banquillo de fútbol aunque en su caso particular, y más sabiendo "cómo es el vestuario y el entorno de este club", será un reto "difícil".

"Yo me voy a quedar, eso espero, aunque voy a pensar en este año y nada más. Yo tengo contrato, pero no significa nada. Lo que me interesa es el día a día porque mañana no se sabe lo que va a pasar y menos en este club. Tengo mucha experiencia, sobre todo como jugador, y sé que esto puede cambiar rápidamente", advirtió.