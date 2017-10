Investigado el director deportivo del Leipzig por intentar mostrar un vídeo al árbitro durante el descanso

LEIPZIG (ALEMANIA), 26 (DPA/EP) La Federación Alemana de Fútbol (DFB) ha abierto este jueves una investigación contra el director deportivo del Leipzig, Ralf Rangnick, por intentar mostrar al árbitro durante el descanso del partido de Copa ante el Bayern Múnich las imágenes de una polémica jugada con su propio móvil.

La acción de Rangnick provocó numerosas críticas en Alemania e incluso el entrenador del Leipzig, Ralph Hasenhüttl, se mostró molesto. "Por supuesto que esto no puede ser. Lo único que puede provocar con esto es que el árbitro piense: 'Así no se puede acercar a mí'", declaró el técnico tras el encuentro, en el que cayeron eliminados en la tanda de penaltis.

Rangnick aprovechó la pausa en el estadio del Leipzig para irrumpir en el campo con su teléfono móvil e intentar mostrarle al árbitro Felix Zwayer las imágenes de una jugada en la que éste decidió dar marcha atrás a su decisión de un penalti a favor del Leipzig y pitar en su lugar un lanzamiento de falta.

"No puedo imaginarme que esto esté permitido o que se quiera", indicó el futbolista del Bayern Mats Hummels, que fue el primero en interponerse en el camino del director deportivo. "Le dije al señor Rangnick que eso no era necesario y que no era deportivo", agregó.

"No le recomendaría a nadie que acudiera al árbitro porque no tiene sentido alguno. Entiendo las emociones, pero eso no aporta nada", opinó por su parte el presidente de la junta directiva del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.

El Leipzig se adelantó en el marcador con un penalti dudoso en el minuto 68 que fue duramente criticado por el Bayern. Sin embargo, el español Thiago Alcántara igualó cinco minutos después para el equipo dirigido por Jupp Heynckes, que de esa manera logró forzar la prórroga.