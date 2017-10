Miguel Torres, tras renovar con el Málaga: "Lo que deseo realmente es ganar partidos"

El defensa del Málaga CF Miguel Torres ha asegurado, tras hacerse oficial su renovación, que lo que realmente desea, más allá de estar "orgulloso" por esa ampliación de contrato, es empezar a "ganar partidos" pensando en el grupo y en la afición y en un club en el que permanecerá hasta el 30 de junio de 2020.

"Lo que deseo realmente es que consigamos ganar partidos por nosotros, por la afición, por el club... Y empezar a materializar lo que trabajamos durante la semana. Conseguir tres puntos este fin de semana y enganchar a esta afición; y que el Celta cuando venga aquí se encuentre un equipo necesitado en el campo", aseguró Torres este jueves en rueda de prensa, un día después de oficializarse su renovación.

Además, subrayó que la afición está haciendo un llamamiento para el próximo partido y demostrando "más que nunca que está con el equipo" pese a ser colistas y haber logrado sólo un punto hasta el momento. "Estoy contento y responsabilizado por lo que me toca demostrar estos años y con ganas de poder participar para empezar a conseguir victorias", apeló.

En cuanto a su renovación, el defensa madrileño agradeció al Málaga la confianza recibida "una vez más". "Es la tercera renovación que tengo desde que llegué. Me siento muy orgulloso por poder pertenecer mucho más tiempo al club. Esto me da más responsabilidad, me toca vivir otra etapa y muy responsabilizado por los años que me esperan por delante", se sinceró.

"Llegar a Málaga fue un soplo de energía y de oxígeno. Mi intención fue siempre aportar y disfrutar de esta profesión al máximo. Y me he encontrado con un club que me ha ayudado mucho, una afición que me sigue demostrando su cariño y eso me hace sentirme identificado con el club y seguir aportando lo que tengo", aseveró al respecto.

Por otro lado, preguntado por el VAR y tras el error del colegiado en su contra el pasado sábado en el Camp Nou, comentó que el mecanismo les hubiera ayudado mucho de haber sido instaurado. "De 9 jornadas en 7 se han equivocado en momentos puntuales del partido. No nos tiene que servir de excusa, pero son condicionantes y un añadido más que no nos está beneficiando", lamentó.

Por su parte, el director deportivo del Málaga CF, Mario Husillos, recordó que él fichó a Miguel Torres y que las expectativas se han cumplido. "Me tocó a mí firmar a Miguel y todo lo que preveíamos que nos iba a dar se ha visto refrendado en el vestuario y en el campo. Para mí es un orgullo que un futbolista que vino a sumar se haya ganado dos renovaciones en buena ley. Es heredero de los grandes capitanes de años anteriores", sentenció.