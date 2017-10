Previa del Atlético de Madrid - Villarreal

El Atlético de Madrid intentará recuperar una buena y regular línea de juego este sábado en el Wanda Metropolitano (18.30/beIN Sports), algo casi obligado si quiere sumar tres puntos vitales ante un rival directo como el Villarreal, oponente que se le ha atragantado en los últimos años a los rojiblancos.

No son los mejores momentos del Atlético bajo el mando de Diego Pablo Simeone, pese a que el conjunto colchonero sólo haya perdido un encuentro este año, ante el Chelsea en la Liga de Campeones y en el tiempo de descuento, y por ello necesita reaccionar sin esperar a los refuerzos invernales de Vitolo y Diego Costa.

El pasado domingo, los rojiblancos rompieron una racha de cuatro encuentros sin ganar con una ajustada victoria ante el Celta (0-1), pero la Copa del Rey trajo de nuevo una imagen discreta saldada con un empate a uno ante el Elche de la Segunda División 'B', lo que ha provocado nuevas críticas.

Pero estas no perturban en absoluto al 'Cholo', centrado en mejorar con lo que tiene, pero que sabe de las dificultades que le meterá un 'Submarino Amarillo' más sólido tras la llegada de Javi Calleja al banquillo y que es de los pocos que se le ha atragantado al Atlético estos años.

Tras los descansos necesarios, hasta una decena, y casi obligados, el conjunto madrileño recuperará a sus mejores piezas para intentar sacar tres puntos ante un equipo castellonense que está a tres puntos y que busca alcanzarle en la tabla para presentar su candidatura para pelear por los puestos europeos y de Liga de Campeones, que se presentan este año más disputados, de momento, que nunca.

Simeone no pensará demasiado en el importante partido del martes ante el modesto Qarabag en la Liga de Campeones, ante el que no tiene margen de fallo si no quiere sufrir un serio disgusto y seguramente perfilará un once muy similar al que ganó en Vigo con algún retoque.

Así, lo más probable es que Filipe Luis vuelva a ocupar el lateral izquierdo en detrimento de Lucas Hernández, para conformar una defensa donde Diego Godín se convertirá en el extranjero que más veces ha vestido la camiseta rojiblanca con 315 ocasiones, uno más que el colombiano Luis Amaranto Perea.

En el centro del campo, a Simeone le siguen faltando dos piezas claves por lesión, sobre todo un Koke que es muy importante en el engranaje del equipo lo que dejará en manos de Gabi, Thomas Partey y Saúl Ñíguez la responsabilidad. La otra baja es la de Yannick Carrasco, 'menos' importante por el crecimiento de Angel Correa.

Arriba, el Atlético sigue necesitando la mejoría de su goleador Antoine Griezmann, que continúa sin ver puerta con facilidad y continuidad, y que podría estar acompañado de nuevo por Kevin Gameiro, autor del tanto de la victoria ante el Celta.

LA SOLIDEZ DEFENSIVA DE AMBOS EQUIPOS La sequía goleadora es lo que más preocupa a los rojiblancos, que sólo han hecho 14 goles en nueve partidos, contando que casi un tercio (5) fueron en la goleada a la UD Las Palmas, y que se enfrenta a un sistema defensivo muy disciplinado y que en sus últimas visitas al Vicente Calderón se marchó indemne.

Tanto Marcelino García Toral como Fran Escribá consiguieron que el equipo castellonense no encajara ningún gol en el antiguo feudo colchonero, clave para que se llevase dos victorias (2014-15 y 2016-17) por sendos 0-1 y un empate (2015-16). El año pasado, de hecho, ganó los dos choques ligueros sin encajar gol tras el 3-0 en su casa.

La llegada de Calleja en lugar de Escribá parece haber sentado bien a un Villarreal que se mantenía invicto con el exfutbolista hasta el pasado martes cuando fue sorprendido en la Copa por la Ponferradina (1-0), también con muchas rotaciones.

Alvaro estará listo para volver al centro de la zaga y no se prevén excesivos cambios respecto al once tipo que está usando el técnico del 'Submarino' que confía en que la inspiración de Cédric Bakambu se mantenga y se la contagie a Carlos Bacca para hacer daño una de las mejores defensas del mundo, bien resguardada por Jan Oblak.

FICHA TECNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLETICO DE MADRID: Oblak, Juanfran, Godín, Savic, Filipe Luis; Gabi, Thomas, Saúl, Correa; Griezmann y Gameiro.

VILLARREAL: Barbosa; Mario Gaspar, Ruiz, Alvaro, Costa; Castillejo, Trigueros, Rodri, Fornals; Bakambu y Bacca.

--ARBITRO: Undiano Mallenco (C.Navarro).

--ESTADIO: Wanda Metropolitano.

--HORA: 18.30/beIN Sports.