Machín, sobre la visita del Real Madrid: "No hay motivo de alarma, es una fiesta"

El entrenador del Girona FC, Pablo Machín, ha asegurado que la visita del Real Madrid este domingo a Montilivi (16.15 horas) será una "fiesta" y que no hay motivo de "alarma" a pesar del revuelo por la proclamación el viernes en el Parlament de la República Catalana, y ha explicado que no harán ningún marcaje individual como hicieron con Leo Messi.

"Creo que no había ningún motivo para que hubiera tanta alarma en el aspecto meramente deportivo. Yo, que llevo aquí tres años y medio, no he sentido nada de lo que muchas veces me comentan amigos que me llaman. La afición de Girona es una afición superrespetuosa, supercívica, que está deseosa de fútbol de Primera División", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el preparador del conjunto catalán aseguró que van a disfrutar del duelo. "Para nosotros, además de un reconocimiento a nuestra trayectoria, es una fiesta que venga uno de los mejores equipos del mundo a enfrentarse de tú a tú contra el equipo de todos los gironís. Me sabe un poco mal por ellos que se haya podido enturbiar esta semana, que nosotros nos merecemos que se hable de fútbol, de lo que está creciendo esta institución", expresó.

Además, el técnico soriano recordó que cada uno puede tener "sus opiniones", pero que eso no afectará al fútbol. "Aquí hay mucha pluralidad, respeto. El tema político es de los políticos, para eso se les ha votado y para eso cobran. Ellos son los que se tienen que encargar de solucionar este tipo de problemas para que la gente pueda vivir mejor, que en teoría es para lo que les hemos votado", advirtió.

"HAY MAS DEPENDENCIA DE MESSI EN EL BARÇA QUE DE CRISTIANO EN EL MADRID" Por otra parte, Machín reveló que no harán ningún marcaje individual como hicieron con Messi ante la visita del FC Barcelona, ya que el cuadro de Zinédine Zidane tiene "muchas más fuentes para generar ocasiones de gol" que los azulgranas. "Creo que hay una dependencia mayor de Messi en el Barça que de Cristiano en el Madrid. Son dos plantillas que tienen excelentes futbolistas, pero al final son números; cuando no hace gol Messi, da la asistencia o hace la jugada", subrayó.

"Nosotros pensamos que si podíamos anular esa fuente de fútbol tendríamos más opciones de ganar. Nos salió bien que Messi no intervino en el juego, pero todas las circunstancias, con los goles en propia meta... Nos ganaron bien. El Madrid tiene muchas más fuentes para generar ocasiones de gol. Creo que nos tendremos que centrar en intentar parar a todos de la mayor manera posible. No va a ser tan llamativo y determinante como fue con Messi", prosiguió.

Por ello, descarta vigilar con especial insistencia a Cristiano Ronaldo. "No vamos a llamar a Cristiano, a ver si se va a motivar y nos la va a preparar. Mejor que siga como está, pero cualquiera es capaz de hacer goles y el Madrid tiene un montón de argumentos", expresó.

"El Madrid tiene tantas cosas buenas... No es ese Madrid que se replegaba y salía con una contra mortífera; lo sigue teniendo, pero además domina los tiempos del partido a partir de la posesión del balón. Es el equipo que más argumentos ofensivos tiene para poder hacer goles; cualquiera de sus jugadores puede hacerte gol, hasta los laterales llegan a veces para estar dentro del área", manifestó.

Sobre cómo afrontarán el partido, Machín lo tiene claro. "Nuestra idea es salir fuertes desde el primer momento, otra cosa es que te lo permitan los rivales. Contra el Atlético de Madrid nos salió fenomenal porque fuimos dominadores desde el principio, pero contra el Villarreal fue todo lo contrario. No es sólo lo que quieres hacer, sino lo que el rival te permite que hagas", expuso.

"Estaría muy bien eso de no perder el punto que nos regala la Federación antes de empezar. La idea es competir y, a partir de ahí, tendremos alguna opción de ganar o puntuar. Sabemos que es complicado. Hablar de 'rivales de nuestra liga' espero que no nos quite de puntuar; todos los partidos son buenos para conseguir puntos. Lo tenemos que intentar, no vamos a salir derrotados en ningún partido antes de jugarlo", añadió.

Por otra parte, el técnico del conjunto gerundense explicó que la victoria del pasado fin de semana ante el Deportivo (1-2) calmó un poco los ánimos. "Para nosotros era muy importante saber que somos capaces no sólo de competir, sino también de ganar. La victoria ante un rival que ahora está en una posición parecida a la nuestra era muy importante y nos da un poquito más de tranquilidad para afrontar el partido contra el Madrid", apuntó.

Sin embargo, Montilivi no ve ganar a su equipo desde el 26 de agosto ante el Málaga. "El mejor rival es el inmediato, y para cortar la racha el Madrid es el mejor que vamos a tener. Llevamos cuatro derrotas en casa contando el partido de Copa, pero yo me quedo con las sensaciones que ha dado el equipo, que creo que han sido más positivas que negativas. Nos hemos merecido más que esas derrotas; en Copa fue merecida, pero en el resto siempre hemos tenido 'chance' para empatar el partido", indicó.

Después de empatar ante el Atlético (2-2) y poner en dificultades al FC Barcelona, Machín están contento con la racha de "partidos estelares" en Montilivi. "Nos lo tomamos con total normalidad, se encarga el entorno de hacernos ver que es un partido especial. Los futbolistas, en estos encuentros, no necesitan ningún tipo de motivación. Seguramente es el rival al que más conocen los jugadores", dijo.

"Hemos podido pasar esta etapa de equipos que juegan 'Champions' de manera bastante digna, en todos los partidos hemos competido muy bien. Cuando pase el Real Madrid nos vienen una serie de partidos que, según los periodistas, son más asequibles, pero yo tengo muy claro que esos rivales van a ser muy competitivos", concluyó.