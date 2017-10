Míchel: "Es el momento de dar un paso adelante"

El entrenador del Málaga CF, José Miguel González 'Míchel', ha asegurado que su equipo debe de "buscar soluciones" para revertir la mala situación que están atravesando sus jugadores en LaLiga Santander y también ha instado a "dar un paso adelante" en el partido que enfrenta al conjunto andaluz frente al RC Celta en La Rosaleda este domingo (20.45 horas).

"Estamos buscando soluciones en el plano técnico, táctico, de alineación y también de motivación. Es el momento de dar un paso adelante, no siempre tiene que ser un paso adelante empujado por las circunstancias, por la afición o por el entrenador, también por ellos, no pasa nada. Ellos soportan una gran presión y a veces es bueno que se liberen cambiando el foco", declaró en rueda de prensa.

El técnico madrileño quiso sacar la cara por sus futbolistas. "Los jugadores son de Primera División porque siempre los he defendido aquí públicamente y, además, privadamente viendo los entrenamientos. Yo creo que los entrenamientos, que ya eran buenos, ahora son mucho mejores e indudablemente estamos preparados para un partido como el de este domingo", señaló.

El entrenador restó importancia a las actuaciones arbitrales en los últimos partidos. "El martes recibimos otro gol en posición antirreglamentaria, yo creo que está bien que nos hagamos notar, pero creo que nosotros, el equipo, debemos centrarnos en el juego. Se trata de partir de la teórica: los árbitros ni te dan ni te quitan para la situación en la que tienes que estar a final de temporada. Es cierto que hay situaciones puntuales que se están repitiendo y nos están perjudicando, pero eso también va a cambiar, espero", indicó.

Por otra parte, analizó el rival de los malacitanos este domingo, el Celta de Juan Carlos Unzué. "Han cambiado de entrenador, pero de los once jugadores que podamos tener en mente que jugarán mañana, diez son del año pasado y muchos de ellos llevan dos o tres temporadas jugando en el equipo. Han traído a uno y es titular indiscutible, podemos decir que este equipo viene de lejos. Además, Unzué, dentro de su estilo, ha sabido respetar las señas de identidad de este equipo que durante tres años está funcionando muy bien", apuntó.

Míchel confirmó ante los medios que Roberto, su guardameta, será de la partida para enfrentarse al conjunto gallego. "Va a jugar, se ha recuperado. Podíamos haber forzado para que jugase en Soria, pero creo que no era necesario, entre otras cosas porque Andrés era el portero que iba a jugar ese partido. Estuvo excelente en todos los sentidos en el partido del Camp Nou. Ahora entendemos que Roberto había estado muy bien hasta ese momento y es un jugador muy importante para nosotros, pero es bueno porque para la causa hemos ganado al otro portero", explicó.

Por último, el preparador malaguista arengó a la grada y restó importancia a las muestras de descontento por parte de algunos sectores de la afición. "Manifestaciones, tanto individuales como colectivas, a favor del equipo, yo personalmente he tenido un montón. En esto me quedo con algo que va a hacer nuestra afición mañana, propiciada por el Frente Bokerón, que dice aquí no se rinde nadie", concluyó.