Zidane: "No me molesta jugar el domingo, aceptamos el calendario"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha negado estar molesto por "jugar el domingo" frente al Girona (16.15 horas), teniendo que disputar el próximo miércoles su duelo de Liga de Campeones en Londres frente al Tottenham, además de esquivar las preguntar sobre la polémica independentista en Cataluña, un asunto en el que ha indicado que no se va a "meter".

"No me molesta jugar el domingo. Aceptamos el calendario y es lo que hay. Jugamos domingo a las cuatro y luego el miércoles, lo único es que viajamos dos veces seguidas, pero estamos acostumbrados a jugar muchos partidos", comentó en la rueda de prensa previa al choque. "Llevamos todo con normalidad. Vamos a viajar esta tarde y jugaremos mañana. Solo me centro en el partido de mañana. Hay mucho ruido y muchas cosas pero no me voy a meter. Pensamos solo en el partido, que es lo que me importa", añadió.

El técnico no podrá contar en Girona con el galés Gareth Bale ni con el costarricense Keylor Navas, ambos lesionados, sobre los que dejó la duda de si "viajan a Londres". Además, el galo tuvo buenas palabras para Marcos Llorente y Dani Ceballos, titulares contra el CF Fuenlabrada (0-2) el jueves en Copa del Rey y sobre los que dijo que son "físicamente fuertes".

"Bale y Navas están mejor. Ya valoraremos la semana que viene si viajan a Londres. No han entrenado con el equipo aún. No depende de mí si están o no, depende de cómo evolucionen. El lunes les veremos y decidiremos", respondió.

"Son jugadores que físicamente son fuertes. Dani Ceballos no ha jugado mucho, pero ha podido ir con la selección y eso es bueno. Marcos está preparado para jugar en cada momento y da equilibrio al equipo. Estuvo muy bien en el último partido", agregó.

El recientemente nombrado mejor entrenador de 2017 destacó el trabajo "día a día" que intenta transmitir a sus futbolistas, como idea fundamental de un Real Madrid al que catalogó como "el mejor club del mundo". Zidane hizo balance positivo del inicio de temporada blanco y se mostró contento por visitar un Municipal de Montilivi que acogerá a los merengues por primera vez en partido oficial.

"Es el mejor club del mundo. Luego se puede opinar sobre el equipo, pero el año pasado fuimos los mejores con todo lo que ganamos. Cada año hay que hacer lo mismo, pero el Real Madrid es el mejor club, seguro. Podemos mejorar en muchas cosas y es a lo que aspiramos. El día a día te hace mejorar. Nuestro balance es bueno, estamos terceros en liga y primeros en Champions", detalló.

"No va a cambiar nada por no haber jugado nunca allí. Sabemos que es un campo difícil y nos espera un partido difícil, como cada fin de semana. Nunca hemos jugado aquí en partido oficial y lo vamos a hacer mañana y estamos contentos", puntualizó.

Por último, el entrenador madridista respondió sobre la actuación del exjugador del Real Madrid Mariano Díaz, ahora en las filas del Olympique de Lyon. El francés admitió no estar sorprendido por su rendimiento y reconoció que el dominicano "necesitaba irse para poder jugar".

"No me sorprende lo que está haciendo Mariano. Estuve con él en el Castilla y le conozco bien. Estoy muy contento. Sé que nuestro presidente tiene buena relación con el del Olympique de Lyon. El necesitaba poder irse para jugar mucho más y está mejorando", finalizó.