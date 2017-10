Cristóbal Parralo: "Tenemos una idea de juego y jugadores para desarrollarla"

El entrenador del RC Deportivo, Cristóbal Parralo, aseguró tener "una idea de juego" que transmitir a su equipo y "jugadores para desarrollarla", de cara a su debut liguero al frente del equipo gallego en la décima jornada de LaLiga Santander, en la que se enfrentarán a la UD Las Palmas este lunes (21.00 horas).

"Tenemos una idea de juego. Creo en ella, en mi manera de ver el fútbol. Hay plantilla y jugadores para desarrollarla. Sabemos que no tenemos tiempo para esperar a que esto pueda fluir mucho mejor, sino que tenemos que ir adaptándonos a las situaciones que tenemos, con dos partidos en pocos días", comentó en la rueda de prensa previa al choque.

"Tenemos las ideas muy claras, sabemos que podemos desarrollarlas con los jugadores. Buscamos la implicación de todos, que todos estén disponibles, atentos, concentrados. Que trabajemos duro y de esta manera seguro que llegarán los resultados. Vamos a intentar que lleguen lo antes posible", insistió.

El técnico andaluz destacó el "coraje" de los suyos en su primer partido dirigido, algo que considera "sagrado", a pesar de la abultada (1-4) derrota en Copa del Rey frente al mismo rival que tendrán delante este lunes. El cordobés reclamó más "contundencia" defensiva para evitar que se repitan este tipo de resultados.

"Los jugadores tiraron de coraje, y eso tiene que ser sagrado. Tenemos que salir al campo con una implicación total, tenemos que hacer que la gente esté con el equipo. Y que todos juntos podamos salir adelante", dijo.

"Lo que más me preocupó fue la falta de contundencia en el último tercio. No estuvimos bien organizados tampoco. En el último tercio fuimos muy blandos, no fuimos intensos, no fuimos agresivos... Lo que más me preocupa es mi equipo. Que seamos capaces de corregir errores que cometimos el otro día, de tener esa intensidad, esa actitud que buscamos, y que sepamos imponer nuestro juego", añadió.

Por último, el técnico no esquivó la pregunta sobre la vuelta al filial del guardameta nigeriano Francis Uzoho, que disputó las dos últimas jornadas con Pepe Mel en el banquillo tras el descontento de este con sus porteros. Cristóbal aseguró "confiar" en los jugadores de la primera plantilla.

"He llegado y primero quiero ver cómo funcionan los porteros que hay en el primer equipo y, a partir de ahí, ya tomaremos las decisiones pertinentes. Primero hay que confiar en la gente que hay en el primer equipo, ver si son capaces de dar lo que yo busco, y a partir de ahí, según vayamos avanzando, tomaremos decisiones", explicó.

"Quiero dar confianza a los jugadores de la primera plantilla. Y si veo cualquier situación, conozco el rendimiento que pueden dar los del Fabril", finalizó.