Machín: "Hemos pasado de Segunda B, sin cobrar, a ganar al campeón de Europa"

El entrenador del Girona FC, Pablo Machín, se ha mostrado satisfecho con la victoria (2-1) frente al Real Madrid y aunque ha asegurado que ha sido "totalmente merecida", ha recalcado que el "objetivo" es mantener la categoría y seguir "esforzándose" como cuando estaban en Segunda B "sin cobrar".

"Hemos pasado de estar en Segunda B, donde no cobrábamos y teníamos un montón de dificultades, a estar en la élite del fútbol ganando al campeón de Europa", indicó el técnico en rueda de prensa.

Sobre la victoria, Machín dijo que fue "merecida". "Lo más importante es que creo que hemos ganado con total merecimiento. En el descanso les he dicho a los chicos que si seguíamos jugando en la segunda parte tal y como lo estábamos haciendo, el fútbol nos reconocería ese trabajo. Los chicos lo han hecho mejor que en la primera y hemos ganado justamente al campeón de Europa", explicó.

"Pero no somos mucho mejores que hace cuatro días, ni esto significa que tengamos más cerca el objetivo de mantener la categoría que es en lo que nos tenemos que centrar. Somos novatos en la categoría y todavía no hemos pasado por los puestos de descenso y espero no hacerlo el último día de competición", añadió.

En cuanto al tenso ambiente que se hablaba los días previos, el técnico del Girona admitió que estaba "seguro" de que no iba a "pasar nada". "Todos los que saben lo que es la sociedad de Girona y la afición de este club sabe que no iba a pasar nada. Siempre cabe la posibilidad que dentro de un tumulto de gente haya cuatro que puedan aprovecharse de ello, pero la afición estaba ávida de celebrar, porque una cosa es el deporte y otra cosa todo lo que hay alrededor. Yo creo que la gente está bastante harta de todo esto", argumentó.

Machín apeló que el "esfuerzo" es "innegociable". "En este equipo lo que es innegociable es el esfuerzo. Esto es la condición indispensable para poder competir, que es a lo que aspiramos. Y una vez hacemos esas dos cosas, tenemos opciones de ganar los partidos. Por eso no me gusta hablar de equipos de tu liga y equipos que no lo son. Porque a un partido y haciendo las cosas bien siempre tienes la posibilidad de ganar a cualquiera", concluyó.