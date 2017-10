Zidane: "Son más detalles de concentración que de esfuerzo"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se ha mostrado seguro de poder "remontar" la diferencia de 8 puntos que separa a su equipo del líder FC Barcelona en LaLiga Santander, y ha lamentado la falta de "concentración" del equipo en los dos goles que han encajado y les ha costado la derrota ante el Girona.

"Hoy perdemos tres puntos y estamos a 8 pero al final no va a cambiar nada. Nosotros sabemos que esto lo podemos levantar, vamos a tener días mejores y los rivales van a perder puntos igualmente durante la temporada", indicó Zidane en rueda de prensa.

Preguntado por lo que le hace falta al Madrid para cerrar los partidos, Zidane apeló al "gol". "Nos ha faltado el segundo gol, hicimos bien la primera parte y como siempre, el fútbol son detalles. El primer gol del rival fue de saque de banda y no estuvimos concentrados en la jugada, pero no hay que darle más vueltas a eso. En la primera parte estuvimos bien y en la segunda peor. Ahora hay que ver el partido y ver los detalles pero lo vamos a solventar", explicó.

El técnico blanco insistió en la falta de "concentración" de sus jugadores. "Nosotros no jugamos mal hoy y los jugadores han hecho el esfuerzo, son más detalles de concentración que de esfuerzo. Solo la falta de concentración en dos jugadas. Hasta el final, hemos corrido, hemos dado la cara y no conseguimos los tres puntos, sobre todo en la primera parte. Cuando miras los dos goles, es un saque de banda, no estamos metidos, dejamos entrar... y el segundo igual con un rechace", prosiguió.

Sobre el rendimiento en LaLiga, el francés negó que les dé "pereza". "No nos da pereza la liga, al revés, es nuestro día a día. Perdemos otra vez tres puntos hoy y no era lo esperado porque veníamos de cuatro victorias. Pero las ganas de los jugadores por esta Liga están intactas", añadió.

Además, a Zidane le preocupa más "matar" los partidos que la diferencia con los rivales. "Lo que más me preocupa es matar el partido porque teníamos la posibilidad. No ha habido falta de intensidad ni de ganas. Son cosas que nos están pasando en LaLiga y vamos a seguir trabajando", argumentó.

Cuestionado por la falta de ocasiones, el 'míster' lo pasó de puntillas y dijo no estar "preocupado". "Hemos tenido una o dos ocasiones para hacer el segundo. Es verdad cuando vas ganando 1-0 al descanso, estás pensando más en que el rival no te haga daño que en matar el partido en la segundo parte. Sabemos que nosotros tarde o temprano vamos a levantar esto y la liga es muy larga, queda mucho y no estoy preocupado", insistió.

Zidane dejó claro que tiene que "analizar" el partido y "descansar" para el partido de Liga de Campeones. "Luego lo vamos a analizar pero ahora hay que descansar bien porque el miércoles tenemos partido de Champions. Después de una derrota no puedes estar contento porque si perdemos el partido es por algo. Quiero analizarlo bien y ahora a descansar en casa y a ponerse las pilas para estar a tope el miércoles", concluyó.