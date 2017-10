Gurbanov: "El partido ante el Atlético es una final para nosotros"

El entrenador del Qarabag, Gurban Gurbanov, ha declarado que el partido de este martes ante el Atlético de Madrid (20.45 horas), correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, será "una final" para su equipo, y ha advertido de la peligrosidad de los del 'Cholo' Simeone a pesar de contar con sólo dos puntos en su haber.

"No hace falta hablar mucho sobre el Atlético, nuestros jugadores saben de la responsabilidad de jugar ante este equipo en este gran estadio. Ellos ya demostraron su peligro en Bakú. El partido será como una final para nosotros, tenemos que estar preparados y demostrar nuestro juego para conseguir un buen resultado", declaró en rueda de prensa.

El técnico azerbaiyano reconoció que será difícil poner en peligro al club rojiblanco en el Metropolitano. "Sorprenderles es difícil pero nunca he visto a mi equipo sin motivación. Tenemos que jugar con cabeza fría. Vamos a disputar el partido ante una afición increíble y espero que mis futbolistas respondan bien a esa presión", añadió.

A pesar que los pupilos de Simeone cuenten con sólo dos puntos en su casillero, Gurban Gurbanov no se fía. "Tienen dos puntos pero sólo han perdido una vez esta temporada. No sé qué nos tendrán preparado para mañana. Sabemos que es un partido vital para ellos y será difícil para nosotros", manifestó.

El técnico del Qarabag se deshizo en elogios para el Atlético. "Tienen una plantilla con mucha calidad, están muy por encima de nosotros. En Bakú tuvieron oportunidades y no pudieron aprovecharlas. Esperamos a un Atleti muy agresivo. Debemos sacar todo nuestro carácter. Tenemos que salir con más motivación que en Bakú. Es muy importante tener confianza y nuestra afición tiene que confiar en nosotros", señaló.

El preparador señaló que a pesar de no contar con varios de sus jugadores, su equipo competirá. "Sabemos que tenemos problemas en cada línea. Asumimos la responsabilidad. Particularmente nunca he tenido miedo a las lesiones pero sí nos hubiera gustado contar con todos. Puede que los jugadores que salgan mañana no tengan tanta experiencia pero será el partido de su vida para ellos", indicó.

En este sentido, una de las dudas en el conjunto azerí para medirse al Atlético será el brasileño Pedro Henrique. "Sobre Pedro Henrique aún no hemos decidido nada. Tenemos que hablar con los médicos y después tomaremos una decisión", concluyó.