Cerezo: "El del Qarabag sí es un partido importante y hay que ganar sí o sí"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, confesó que el partido de este martes ante el Qarabag "sí que es un partido importante" porque se juegan muchas de sus opciones de seguir con vida en la Liga de Campeones, pero también pidió "mucha calma" respecto al momento que atraviesa el equipo porque están al comienzo de la temporada.

"Este es un partido importante, sí que lo es y hay que ganar sí o sí. Tenemos que intentar ganar desde el principio", aseveró Cerezo a los medios antes la comida con la directiva del Qarabag.

De todos modos, el mandatario indicó que "no" estaba "preocupado" por los últimos resultados, recalcando que cuentan con un "magnífico equipo". "En el fútbol no siempre gana el que uno quiere", advirtió, reconociendo que tienen "falta de gol". "Pero yo también quisiera saber cómo la arreglamos", apuntó.

"Estamos en el inicio de la Liga y de la Liga de Campeones, creo que debemos tener mucha calma. El equipo está bien, no tiene la suerte de meter goles, pero ya llegarán", prosiguió Cerezo. "Las cosas van como tienen que ir, hemos empezado, pero que no se preocupe nadie que hoy lo solucionaremos", deseó.

En este sentido, vio positivo la urgencia ya del partido ante el Qarabag. "Es mejor venir a jugarte algo que a pasar la tarde, creo que se verá buen fútbol", afirmó el presidente rojiblanco, que eludió hablar de una hipotética tempranera eliminación en la 'Champions'. "No contesto porque no lo pienso", zanjó, al tiempo que subrayó que no deben estar pendientes del Roma-Chelsea. "Todos los atléticos quieren ganar, lo que pase después es adicional", admitió.

"La afición está preocupada porque no tenemos la suerte que necesitamos, pero si hubiéramos ganado al Villarreal estaríamos terceros en la clasificación, creo que no es para echarse manos a la cabeza. Vamos bien en la Liga, que tampoco es 'moco de pavo' y en 'Champions' es donde hemos estado más flojos, pero tenemos un buen equipo y con grandes jugadores", remarcó.

Finalmente, se refirió a que el Atlético entrenase en el Vicente Calderón en la previa del partido. "El Calderón es nuestro. Realmente está en unas condiciones magníficas y no hay otra razón para entrenar allí que porque es nuestros en vez de en el Cerro", aseveró.