Gerard Piqué 'trolea' a Alfredo Duro: "¿Qué es Halloween?"

Gerard Piqué, jugador del F.C. Barcelona, se ha mofado de Alfredo Duro, colaborador de El Chiringuito de Jugones, recuperando un vídeo del programa de Mega de hace dos años con motivo de Halloween.

En ese momento, Duro mostraba su enfado después de que los jugadores del Barça dieran la nota al asaltar disfrazados la sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez después de ganar al Getafe. La broma se convirtió en una falta de respeto para muchos.

Entonces, el colaborador del programa de Pedrerol se preguntó una y otra vez "¿qué es Halloween?". "Duro, ¿estás especialmente molesto aun por lo de ayer? ¿te sigue tocando el tema?", preguntó el presentador.

"Halloween. ¿Qué es Halloween? ¿Qué es Halloween?", decía a lo que Pedrerol intentaba responder: "Es una traidición de EE.UU. que ha llegado...?". Aunque sin suerte: "La pregunta es ¿qué es Halloween? No hace falta que me lo expliques, no pasa nada, que yo entiendo por dónde va sin saber que es Haloween.