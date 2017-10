Urrutia, sobre la renovación de Kepa: "Los que se quieren quedar aquí, se quedan"

El presidente del Athletic Club, Josu Urrutia, ha manifestado este martes que es "optimista y positivo" en cuanto a llegar a buen puerto en la renovación de Kepa Arrizabalaga, en unas negociaciones sin fecha de caducidad pero que espera que se resuelvan pronto y, además, ha asegurado que si el portero se quiere quedarse no habrá problema por parte del club.

"Algunas negociaciones se alargan más que otras y en unas hay acuerdo y en otras no. El Athletic es un gran club, para nosotros el mejor. Nuestra experiencia es que los que se quieren quedar aquí, se quedan", manifestó Urrutia en rueda de prensa.

El dirigente rememoró con esta sentencia el caso de Fernando Llorente, a quien lamentó no haber sabido convencer de que el Athletic era el mejor club del mundo, como lo es para él y "para todo socio". De todos modos, es optimista respecto a que Kepa no siga los pasos del delantero.

"Estoy negociando con Kepa y entiendo cuando hay una negociación que si estamos hablando no es para perder el tiempo, sino que es porque se tiene una intención de quedarse. Cualquier persona tiene que poner de su parte para que esto vaya hacia adelante, no solo el club. En breve tomaremos la decisión definitiva y espero que sea positiva. Soy optimista, el mensaje lo he dejado claro", señaló.

El exjugador lamentó que haya rumores falsos sobre el estado de la negociación y aseguró que el Athletic Club pone "todo" de su parte. "La negociación no tiene fecha de caducidad, pero decía que no nos podemos alargar", aseveró al respecto.

"Siempre que hay una negociación a todo el mundo le queda algún movimiento por hacer y se entiende que se puede hacer algo más. Todo tiene un final y tendremos que abordarlo. No tenemos que elucubrar sobre los escenarios que se puedan dar. Todavía estamos en el partido, la negociación está en curso. Hay que estar pendientes del camino y no en lo que pueda ser", concluyó en este sentido.

Como anécdota, Urrutia recordó que él no tuvo "representantes" en su época de jugador y que desconoce el peso que pueden tener los de Kepa en este caso. "Uno puede imaginar las situaciones pero no las experimenta hasta que las tiene o las vive. Yo no he tenido representantes y no puedo hablar. Puedo imaginar o razonar pero no lo he experimentado y no sé la influencia que puedan tener, pero al encarar una renovación interviene mucha gente", aceptó.

Por otro lado, apoyó al técnico del primer equipo, 'Kuko' Ziganda, tirando de hemeroteca y de los casos de Bielsa o Valverde. "Si valoráramos ahora el trabajo de Valverde o Bielsa diríamos que es muy positivo, pero hablamos de un periodo concreto. Sabemos lo que ha pasado y cómo hemos respondido en momentos parecidos, como el segundo año de Ernesto", advirtió antes de leer varios titulares negativos o pesimistas sobre el Athletic del extremeño.

"Son situaciones que se han dado, que se han escrito y que hemos olvidado. Tenemos que jugar con que a todos nos gusta en que en momento de desconfianza o que no salen las cosas nos respalden y ayuden. Veo a los técnicos preocupados, a los jugadores también, nosotros lo estamos pero están ocupados en dar su mejor versión y en ello trabajamos", apuntó.

El presidente del Athletic Club dejó claro, eso sí, que la confianza en Ziganda es absoluta. "Hemos confiado en Ernesto y en Marcelo en situaciones parecidas. No sé cómo va a venir el futuro, pero 'Kuko' y los jugadores están trabajando en mejorar su rendimiento. Hemos confiado en los tres entrenadores y seguimos confiando. Es normal que cuando no salen las cosas los entrenadores muestren cosas y que son humanos. Y hay que ayudarles", concluyó.