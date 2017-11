Brutal bronca de Pedrerol a Jorge D´Alessandro en 'El Chiringuito'

Y cuando el espectáculo se acaba en el campo, porque puta el árbitro el final del partido, sigue en los platós de televisión.

Josep Pedrerol echó este 31 de octubre de 2017 una bronca antológica a Jorge D´Alessandro después de que este acusara a Juanma Rodríguez de ser un "palmero": ya que también colabora con Real Madrid TV.

"Déjame terminar que ya te he visto en Realmadrid TV y esto es El Chiringuito, aquí no tienes que quedar bien con nadie. Vete con los palmeros, aquí no hay palmeros. Donde vas son palmeros".

Josep Pedrerol cortó el debate para echar la siguiente reprimenda:

"Un momento, Jorge, respeto. Cuidado. Respeto a los que están aquí y a los que están en otros medios, que tú no eres mejor que nadie. ¿Sabes por qué nos va bien? Porque no vamos de nada y cuando a alguien se le va la olla se le dice: Vuelves o a tu casa. La gente de Realmadrid TV merece todo el respeto. Palmeros, ninguno. Palmeros y jetas en todos lados pero no en un canal determinado".

Y prosiguió con la bronca:

"Comportamientos como el tuyo no son elegantes y a mí no me gustan nada. Y Juanma Rodríguez viene aquí con la libertad y como profesional, que se lo ha ganado a lo largo de los años. Respeto para la gente"

"Hay cosas que flipo, yo cortaría ahora el programa, no me apetece. Imagino que le pedirás perdón a Juanma", concluyó el presentador de Mega muy cabreado.