'Kuko' Ziganda: "Si queremos pasar tenemos que ganar"

El entrenador del Athletic Club, José Angel Ziganda, explicó la situación sin "comodín del error" que afrontan este jueves en el duelo ante el Ostersunds en San Mamés, obligados a "mejorar" y "ganar" para seguir con opciones de superar la fase de grupos de la Liga Europa.

"Jugamos en casa, sabemos el tipo de partido que es y veo a los jugadores con ganas. No hace falta esconderse ni repetirlo continuamente. Sabemos que el comodín del error ya lo tuvimos y si queremos pasar la fase de grupos tenemos que ganar mañana", indicó en la rueda de prensa previa.

Ziganda quiso ser realista antes de la cuarta jornada del Grupo J, donde ocupan la tercera plaza a cuatro puntos del Zorya y cinco de su rival este jueves. "Es parecido a cuando jugamos en Bucarest, era o pasas la eliminatoria o no tienes opción de jugar una previa y después la fase de grupos. Ahora estamos igual o ganamos o no tendremos opciones", afirmó.

"Son los números reales y eso al jugador que está en un periplo de tantos partidos, un momento así le centra de una manera más profunda en el partido", añadió, antes de referirse a las bajas. "Balenziaga pudo entrenar con todos aunque sólo ha sido un día. Esperemos que hoy esté bien y no se resienta. Con De Marcos vamos un poco más precavidos y vamos a esperar el parón", dijo.

"Sabemos que en Europa nos está costando. Igual rivales que no tienen el nombre de otros, la exigencia es muy alta. No hicimos buen partido en la ida y tenemos claro que si queremos pasar tenemos que mejorar. Esperamos dar la versión del otro día, con energía, ritmo, nervio y buscando la portería contraria. Me imagino un partido abierto", añadió.

El técnico de los 'leones' no quiso mirar a otro lado, ni poner excusas por las lesiones, deseando ver la versión de su equipo ante el Barcelona el pasado sábado. "Nuestra misión es hacer un partido como el día del Barcelona o el Sevilla. Que demostremos algo. Luego se tiene que dar el resultado, pero nuestra labor es salir al campo y dar todo", indicó.

"La gente quiere que juguemos bien y ganemos. Nuestra idea es tirar de los chavales y si hay lesionados pues dejan el sitio a otros. Entreno muy a gusto y vengo contento. Ahora los que salgan mañana que ha hagan un partidazo", apuntó, explicando que nota el "apoyo total" de la directiva del club.