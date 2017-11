Lanús firma una increíble remontada ante River y alcanza por primera vez la final de la Libertadores

Lanús se convirtió en el primer finalista de la Copa Libertadores 2017, hito que alcanzó por primera vez en su historia tras eliminar este martes al también argentino River Plate por un global de 4-3 tras imponerse por 4-2 en el partido de vuelta tras una increíble remontada.

Los 'Millonarios' partían como favoritos en este cruce, pero acudían al choque de vuelta tan sólo con una pequeña ventaja del 1-0 del Monumental gracias a un solitario gol de Scocco, aunque tuvieron contra las cuerdas al 'Granate'.

Así, pasados los 20 minutos de juego del choque de vuelta, el global reflejaba un provisional 0-3 para River Plate después de que Scocco y Montiel aprovechasen sus opciones para poner muy cuesta arriba el billete a su primera final para Lanús.

Sin embargo, José Sand dio algo de vida con su gol en el descuento del primer tiempo a los locales, que salieron a por todas y que desarbolaron a su rival. Sand repitió nada más comenzar la segunda mitad y River ya no encontró respuesta.

El exsevillista Lautaro Acosta devolvió toda la emoción a la semifinal con su tanto faltando media hora, un tiempo en el que los visitantes no pudieron sostener su ventaja ni hacer un gol que acabase con el sueño del 'Granate'.

Para añadir más tensión al encuentro, el videoarbitraje hizo acto de aparición. El colegiado Wilmar Roldán señaló un penalti que en principio no había señalado de Montiel a Pasquini y Alejandro Silva hizo el 4-2. A los 'Millonarios' les quedaban 20 minutos para buscar un gol salvador, pero este no apareció y Lanús espera en la final al ganador del duelo entre el Gremio y el Barcelona, con clara ventaja para el equipo brasileño que goleó 0-3 a domicilio al conjunto ecuatoriano.

"Prefiero que se equivoque un árbitro, pero no que se equivoquen siete. Es difícil cuando no se entiende cómo va a funcionar, si para un o equipo u otro, dependiendo de cómo va el resultado, hoy el VAR sirvió para un equipo solo. Nosotros fallamos, teníamos el resultado a favor y no pudimos sostenerlo; cometimos errores y fueron carísimos. Terminamos lamentando una de las derrotas más duras", señaló Marcelo Gallardo, técnico de River.