Previa del Slavia de Praga - Villarreal

El Villarreal afrontará este jueves (19.00 horas) un partido importante para su futuro en la Liga Europa cuando rinda visita al Slavia de Praga checo, con el que está empatado a puntos en el Grupo A y ante el que debe sumar algo positivo para no complicarse sus opciones.

La primera vuelta de la fase de grupos no fue excesivamente positiva para el 'Submarino Amarillo', que aunque se mantiene invicto, arrastra dos empates ante el Maccabi y ante el conjunto centroeuropeo, y sólo la trabajada victoria ante un Astana que está a un solo punto de los colíderes.

Por ello, y todavía debiendo viajar a Kazajistán, los de Javi Calleja no pueden relajarse en el Eden Arena de la capital checa donde su rival espera volver a mostrar la peligrosidad del choque del Estadio de la Cerámica donde cerca estuvo de dar un buen susto tras ir dominando 0-2.

El Villarreal logró salvar un punto y ahora viaja advertido de la peligrosidad de un Slavia que suele mostrar mucha fortaleza en su estadio y donde el conjunto castellonense espera que su rival sea algo más atrevido para encontrar mejores huecos que hace dos semanas.

El 'Submarino' llega a esta importante cita continental con buen ánimo. Pese a que perdió su primer partido en la 'era Calleja' en la ida de los dieciseisavos de la Copa del Rey ante la Ponferradina, ofreció una buena imagen en un escenario difícil como el Wanda Metropolitano de donde arañó un empate a un gol que refuerza el trabajo de su técnico.

Javi Calleja está repartiendo los minutos y los esfuerzos entre las competiciones, pero puede que la mayor necesidad de no fallar este jueves haga que las rotaciones sean menores, sobre todo en defensa que es donde menos opciones tiene por las lesiones de jugadores como Jaume Costa o Rubén Semedo.

De este modo, Alvaro González, que no podrá jugar el fin de semana por sanción, debería ser de la partida, seguramente junto al veterano Daniele Bonera, mientras que Adrián Marín podría seguir buscando minutos y competición en el lateral izquierdo que ya ocupó en el estreno copero.

En el centro del campo, Calleja sigue sin contar con el capitán Bruno Soriano, aunque este no aparece ya en el parte médico por lo que su regreso es próximo, y no viaja Ramiro Guerra, titular hace dos semanas por lo que debe mantener a la dupla Trigueros-Rodri en el mediocentro, mientras que Samu Castillejo espera volver al once. Arriba, Bacca, que lleva dos goles en sus dos últimos partidos, Bakambu y Sansone deben repartirse dos puestos tras la marcha de Enes Unal, titular en el duelo de la primera vuelta, al Levante.

El Villarreal se encontrará un ambiente festivo y con frío en el Eden Arena ya que el club festeja el mismo día del partido su 125 aniversario, una motivación más para intentar dar una alegría a su afición y acercarse a la ronda de dieciseisavos.

El Slavia, que sólo ha encajado dos goles este año en su campeonato, sigue dando como favorito al conjunto español, al que podría ceder la iniciativa para intentar sorprenderle al contragolpe. Jaroslav Silhavy no tiene bajas en sus filas y tendrá que decidir si hace rotaciones porque el próximo fin de semana tiene una visita al líder Plzen.

FICHA TECNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

SLAVIA DE PRAGA: Lastuvka; Frydrych, Jugas, Deli, Sobol; Soucek, Hromada; Sykora, Danny; Van Buren y Necid.

VILLARREAL CF: Barbosa; Mario Gaspar, Bonera, Alvaro, Rukavina; Castillejo, Rodri, Trigueros, Soriano; Bakambu y Sansone.

--ARBITRO: Bobby Madden (ESC).

--ESTADIO: Eden Arena.

--HORA: 19.00/beIN Sports.