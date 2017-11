Ronaldo: "No quiero renovar . Estoy muy contento con el contrato que tengo"

El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ha negado ante los periodistas la información aparecida en la prensa que apuntaba a que deseaba mejorar su contrato con el club español para "estar a la altura de Leo Messi" en cuanto a salario.

Tras la derrota de Real Madrid contra el británico Tottenham este miércoles en Liga de Campeones, Ronaldo ha sido preguntado acerca de si esperaba "un gesto del Madrid en cuanto a una revisión de contrato", que expira dentro de cuatro años, en 2021. Su respuesta fue: "Yo no quiero renovar. Estoy muy contento con el contrato que tengo". según recoge RT.

El célebre futbolista habló de su rendimiento en el terreno de juego y de la mucha atención que se le presta al número de goles que anota. "Estoy supertranquilo", aseguró. "Hacer hoy en día una buena exhibición ya no cuenta para vosotros. Lo que cuenta para vosotros son los goles, goles y goles", afirmó.

"Las estadísticas están ahí. No voy a hablar de eso porque pones en Google 'Cristiano Ronaldo-Goles', y está todo. Así que eso no me preocupa para nada", zanjó el futbolista.