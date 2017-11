Así de gracioso responde Cesc a la fan de Internet que le pide una noche de sexo

Por lo menos ha salvado la cara con gracia. vete a saber qué piensa por dentro y lo que habrá imaginado, pero Cesc Fabregas ha quedado de 'premier'.

El futbolista catalán dice estar viviendo una de las etapas más felices de su vida en Inglaterra tanto a nivel personal como profesional.

El gran momento que atraviesa queda reflejado en las redes sociales, donde incluso ha sacado a relucir su particular sentido del humor para contestar a una usuaria que le pedía una noche de pasión.

"Ces Fábregas baby, ¿no te parece que sería increíble pasar la noche juntos? ¿Qué opinas?", le preguntó la internauta.

A lo que el propio centrocampista del Chelsea respondió:

"No gracias. Mi mujer está a millas de cualquier otra", escribió junto a un emoticono que aparece guiñando el ojo.

No thank you. My wife is miles ahead of anyone 😉 https://t.co/ykl1cQIbSD