Leo Messi abre la boca y al Barça le entra un 'cagazo' sideral

Es el mejor y a diferencia de lo que hacía antes, ahora ejerce de ello y hace sentir su poder.

Lionel Messi está concentrado con Argentina en Moscú, donde el próximo 11 de noviembre de 2017 su selección se mide a Rusia en un partido amistoso.

Desde allí, el astro suramericano ha concedido una entrevista al canal TyC Sports, en el que deja una reflexión que podría hacer temblar los cimientos del Barcelona, teniendo en cuenta que el argentino aún no ha renovado y termina contrato en 2018

«Me gustaria jugar en Newell's, jugar en Primera en Argentina y poder estar dentro de esa cancha que yo iba a ver tantos partidos. Pero no se qué va a pasar de acá a unos años, donde voy a estar yo o cómo voy a estar para volver. No puedo decir voy a volver y voy a jugar. Me encantaría y siempre lo dije pero no se qué va a pasar, ojalá pueda ser asi y jugar en Newell's, que es lo que soñé desde chiquito».