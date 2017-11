Sergio Ramos: "Abro la puerta del Real Madrid a Neymar"

En el cuartel general de la selección española, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Sergio Ramos habló largo y tendido con Manu Carreño en 'El Larguero' sobre los males del Real Madrid.

Largo y mucho sobre su disconformidad con Cristiano Ronaldo acerca de las bajas de este año, sobre la polémica nueva camiseta de la Selección y sobre su deseo de fichar para el Real Madrid ni más ni menos que a Neymar entre otras cosas.

Responsabilidad como capitán: "Es una inversión que hice hace unos años, cuando no eres capitán y no llevas tanto tiempo vives en esa libertad que a día de hoy me gustaría tener pero me toca ser responsable y capitanear esto es para mí es un orgullo. Nos gusta que haya buen ambiente, estar tranquilos".

Le gusta la camiseta: "A mí sí. La gente es libre de opinar y cada uno tendrá una idea, una forma distinta de verlo. Por encima de todo, la camiseta va un poco enfocada a los resultados. Recuerdo una blanca con la bandera de España prácticamente en colores muy chula, a mí me encantaba. Tuvimos dos malos resultados y se quitó del mercado. Eso es lo que va a marcar un poco el enfoque de la línea de la camiseta. Mientras llevemos nuestro escudo lo demás es un poquito secundario aunque es cierto que buscamos colores con los que no sintamos identificados".

Morado: "Mi color preferido es el morado. Hoy hemos estado haciendo la foto de equipo y de lejos parece ser que se ve un pelín morada pero cuando la tienes físicamente en la mano es azul oscuro. Vamos a centrarnos en la Selección, en el Mundial de Rusia y hagamos un buen papel".

Polémica: "La situación que hemos vivido ha potenciado un poco la opinión de la gente. Pero hay que confiar en volver a recuperar la estabilidad política".

Reunión con los capitanes y Larrea: "Habíamos hablado telefónicamente y era necesario sentarnos después de lo que había pasado para ver el camino a seguir. Estamos todos para encaminar una línea buena y que los que vengan puedan recoger lo que hemos sembrado nosotros. Era una charla necesaria, tampoco voy a comentar lo que se habló pero en líneas generales bastante bien, todos tenemos un mismo objetivo y debemos remar en la misma dirección independientemente de la opinión personal que pueda tener cada uno".

Larrea, legitimidad: "Si te pones a preguntar la opinión de cada jugador yo creo que sí, que lo más justo es que hubiese una Junta y que saliese realmente un Presidente definitivo para encontrar el equilibrio en nuestra Selección, en el fútbol español y a partir de ahí empezar algo bueno. Pero para él nuestro máximo respeto y yo creo que intentará hacer el trabajo honestamente y de la forma más justa posible. No hablamos de ella con Larrea. El motivo tampoco es algo que deba conocer la gente. A mí me gusta estar rodeado

No vio a María José Claramunt: "Extraña un poco después de tanto años de trabajo. Para mí es una gran amiga y obviamente debemos separar una cosa de otra. En el tema profesional Mariajo tenía una opinión y la Federación otra y nosotros en esas cosas tenemos que estar un poco al margen".

Hierro: "Muy buen amigo. Si te soy sincero, algo hemos escuchado pero no se ha hecho oficial. Fernando vivió una etapa aquí donde fuimos campeones y sabe lo que necesita el futbolista, estar cercanos a nosotros y coordinar toda la cantera, nadie mejor que Fernando. Yo incluso dije que para el Madrid hubiera sido un fichaje estrella".

Piqué: "Está muy tranquilo, no sabemos lo que le va a durar conociéndolo un poco. Los compañeros tienen que ser conscientes que cualquier cosa que digan se puede magnificar. La afición siempre ha respondido de maravilla con un ambiente extraordinario y queremos seguir disfrutando de ese ambiente para no empañar la imagen".

Pitos: "Es innecesario tener ese tipo de ambiente en tu propia ciudad deportiva, no es agradable. Piqué había hecho alguna declaración un poquito más morbosa sobre todo con la situación de nuestro país pero todo va a volver a su cauce".

Ideas políticas: "Se mezcló el tema deportivo con la política, y si lo podemos evitar mucho mejor".

Julen y clasificación: "Muy bien, con su llegada el equipo ha vuelto a recuperar esa identidad, personalidad y dominio de los partidos. A nivel táctico hemos dado un paso adelante, estudiamos mucho a los rivales".

Equipo: "Yo creo que sí, hay que estar convencido de que se puede. Tenemos una Selección muy completa, jugadores jóvenes que marcan y también jugadores veteranos, esa mezcla puede tener buen resultado".

Messi no quiere enfrentarse a España. ¿España quiere a Argentina?: "Tampoco queremos nosotros. Es una de las favoritas, tiene un equipazo. Me gustaría enfrentarme con ellos casi al final".

¿Una final con Argentina sería buena?: "Yo creo que sí. Para ser campeón del mundo tienes que ganar a los mejores y ese sabor de ganar la final a una selección con más nombre que otra es siempre distinto"

¿Está el Madrid en crisis?: "Ya hemos ganado y ya pasó todo. Al final el Real Madrid son resultados. Y encadenamos una línea negativa, el balón no quería entrar, pero tampoco hay que encender todas las alarmas. Hay que aprender y tener la esperanza de mejorar. Nos hemos dejado puntos importantes en la Liga, pero todavía queda muchísimo y poco a poco iremos recuperando la confianza, iremos estando más afortunados y los delanteros acabarán marcando goles".

¿Es un bajón físico, anímico o de falta gol?: "Físico no es, porque el equipo atraviesa un buen momento y lo demuestran los datos. Hemos tenido lesiones y con la plantilla al completo es más fácil dosificar al grupo, a jugadores que llevan muchos minutos. No es nada concreto. La falta puntería no es achacable a nadie. Llegaran los goles y prefiero vivir esto al principio que en mayo que es cuando se cuece la paella"

¿Qué le pasa a Cristiano?: "Yo le veo bien, nos tiene mal acostumbrados. Cada uno tendrá su opinión de los gestos de Cristiano. A uno le puede gustar más a otro menos. Pero siempre ha sido así y a mí no me sorprende. No es nada nuevo después de tantos años. Esa ambición le hace irse más vinagre porque no marca gol. Le tenemos el mismo cariño y siempre nos da mucho".

¿Es una falta de respeto no celebrar goles de los compañeros, como fue el caso con Isco?: "A lo mejor no es lo mejor. A mí, personalmente, me da igual que meta Cristiano, Isco o Kiko o Keylor si suben a rematar de cabeza. Cristiano tiene un rol distinto, se juega la Bota de Oro, el Balón de Oro que dependen de esos detalles, de los goles que meta. Pero no se le puede achacar nada porque nos da muchísimo"

¿Qué opinión le merece lo que dijo Cristiano sobre la marcha de Morata, Pepe y James?: No estoy de acuerdo que antes fuéramos más fuertes. Hay más gente que lo dice, pero no lo comparto. Cuando ganamos las dos supercopas, éramos los mismos que ahora y nadie lo decía, me parece un poco ventajista. Yo hago más hincapié en la lesiones. Hemos tenido bajas importantes y el equipo es más fuerte cuando estamos todos. La plantilla ha cambiado y nos son comparables: unos aportan unas cosas y otros, otras.

¿Ve a Neymar en el Madrid?: "A mí me gusta tener a los mejores y Neymar lo es. Quizá lo veía un poco más fácil pasando por el PSG primero que del Barça al Madrid directamente. Es de los mejores del mundo y nunca se sabe. El fútbol da muchas vueltas. Yo sin ninguna duda me gustaría tenerlo, es de los mejores, marca la diferencia y le abro la puerta. Por si en diciembre quiere venir. Lo único que tenemos que negociar es el cumpleaños de la hermana (risas)"

Votó a Cristiano y a Messi en el ‘The Best’…: Entiendo que en algunos casos tengan ese compromiso por amistad, pero a mí me gusta ser fiel a mis ideas y mis principios. Me gusta ser justo y por eso voté e Cristiano y Messi. Incluso a Iniesta lo he puesto alguna vez porque lo he considerado así”.

El Madrid nunca ha remontado ocho puntos en Liga…: “Yo creo que sí se puede, viendo cómo va la Liga cada día hay más igualdad y cuesta más ganar a los equipos con los que la gente cuenta ganar, como fue el caso del Girona. Tenemos la esperanza de recortar puntos y recuperar la fiabilidad. Tenemos dos partidos con el Barça, que son seis puntos”

¿Qué tiene Zidane diferente a los demás?: “Lo que tiene de diferente es el talento que tuvo como jugador y que lo mantiene como entrenador. Aprendió mucho con Ancelotti, aprendió cómo manejar el vestuario. En las rotaciones nadie creía y le fue bien. Es mezcla de talento con saber estar y su conocimiento y cercanía con el jugador. El manejo de una plantilla no es tanto desde el conocimiento técnico como el manejo del vestuario, que es más importante casi que el tema táctico. Si un entrenador te da, estás en la obligación de darle. Vivimos una etapa tranquila y maravillosa”.

Gareth Bale no está integrado: “No puedes imponerle a nadie cómo ser. Siempre se ha mantenido un poco al margen. Ha sido más tímido que otros. Otra cosa es que no fuera profesional o no se cuidara y en ese aspecto no le podemos reprochar nada. No sé porqué tiene esas lesiones, esperemos que encuentre esa regularidad que nos beneficia a todos. Habla poquito, entiende todo pero normalmente habla en inglés".

Es el mejor vestuario del Madrid de hace muchos años: “He estado rodeado de los mejores, he vivido los galácticos, los zidanes y pavones y siempre he notado buen vestuario. Salvo Cristiano que es nuestra estrella, no hay tanto galáctico y los egos son menores y nos dedicamos al fútbol y los resultados”.

Coincide con mayoría de españoles: “Yo soy partidario de que se debe mantener una base esencial española y estar rodeado de cracks que mantengan al Madrid al nivel que merece”.

Pesa el brazalete de capitán: “No pesa, no es una mochila. Es una responsabilidad con la que tienes que saber vivir. Eres consciente de la repercusión que tiene cualquier palabra puede tener. Eres ejemplo para el vestuario y para cualquier niño que sueña con ser futbolista. Llevo muchos años, me ha costado mucho, nadie me ha regalado nada. La capitanía es poder saborear el fútbol de otra manera que te premia con poder levantar títulos. Te toca disfrutar de momentos únicos”.

Situación política, pude afectar al deporte. Se imagina una Liga sin el Barça: “No me imagino una Liga sin ellos. Perderíamos todos. Es una rivalidad única, el partido más visto a nivel mundial y perder eso sería poco inteligente. Mezclar lo político con el deporte lo veo un error”.

Hubo momentos tensos en su relación con Piqué: “No había relación. La rivalidad era tan grande que no ayudó. Faltaban solos cuchillos y lanzas. Pero aquello se solucionó, hubo un pensamiento más maduro y está olvidado”.

Piqué deja la Selección: “Neymar dijo me que se quedaba y a las dos semanas se largó. El fútbol da muchas vueltas y cada uno es libre de elegir su camino. Siempre ha tenido un comportamiento ejemplar y si decide seguir estaríamos encantados. Puede cambiar de opinión”.

Benzema y los pitos: “Los silbidos han existido siempre y no va a cambiar. Tenemos un público exigente que nos da toques de atención así. No lo vamos a cambiar, los queremos en las buenas y en las malas. Te puede servir para exigirte más. A mí me han pegado pitadas en algún que otro momento. No han pitado a todos. El Bernabéu te pide entrega y carácter".

Le afectan a Bezema: “A estas alturas yo creo que no, pero pueden ser un buen estímulo”.

Derbi es una final para el Madrid: “Es vital como todos los partidos debido a la situación en la que estamos. No podemos dejarnos más puntos y si encima incluyes que es un derbi, en el Wanda. Yo estoy encantado de pasar por allí”.

Diego Costa: “Los hacía más cariñosos los derbis, pero a la vuelta seguros que está”.

Tema físico año de Mundial: “Hicimos una buena pretemporada y creo que el equipo ha rendido bien y esto son resultados. A mí me gusta cuidarme todo el año, no sólo para los dos últimos meses o para el Mundial. Hay que mantener la regularidad todo el año”.

