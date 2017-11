[VIDEO] Maradona juega un partido de fútbol con Nicolás Maduro

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, compartió terreno de juego este martes con el astro argentino Diego Armando Maradona, quien quiso de esa manera dar una muestra de amistad y solidaridad con el pueblo venezolano y su gobierno.

El encuentro tuvo lugar en el campo de fútbol de la Policía Militar, en Fuerte Tiuna, la mayor base militar de la capital venezolana, informó la cadena VTV, según recoge RT.

El mandatario venezolano obsequió a Maradona un cuadro en el que aparece junto al fallecido presidente Hugo Chávez, así como una camiseta de la Vinotinto -la selección venezolana- personalizada con su nombre y el número 10 que lo caracterizó en el fútbol internacional.

Maradona agradeció el gesto y confirmó su apoyo al mandatario venezolano al declararse "soldado de la Patria Grande".

