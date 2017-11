Cristiano Ronaldo quiere marcharse del Real Madrid y estas son sus razones

Cristiano Ronaldo quiere irse del Real Madrid la próxima temporada y el club ya conoce la intención del delantero, según El Chiringuito de Mega.

El crack portugués querría marcharse el próximo 30 de junio y así se lo habría comunicado al presidente Florentino Pérez hace unos días solicitándole que le facilitara la salida. Sin embargo, la respuesta del máximo mandatario a esa petición ha sido negativa.

En el seno del club hay tranquilidad y se remite al contrato que Cristiano tiene con la entidad hasta 2021 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones.

El deseo de Cristiano de abandonar el Madrid y poner rumbo a Inglaterra tiene varios motivos, según explica Manu Sainz en AS:

El intento de fichaje de Mbappé. En verano, según informó El Chiringuito, Cristiano consideró "una falta de respeto hacia él" que el club negociara con Mbappé el pasado verano estando dispuesto a ofrecer una cantidad que rondaría los 140 millones de euros. Precisamente, al enterarse de ese interés en el francés, Cristiano le pidió al club que le permitiera su salida en ese momento. El Madrid, entonces, accedió bajo la condición de que se cerrara el fichaje del francés. Pero la decisión de Mbappé de irse cedido al PSG permitió que Cristiano siga esta temporada en el Madrid. Como compensación el portugués recibió la promesa de mejorarle el contrato...

Los rumores sobre Neymar. A ese molestar por el intento frustrado de fichar a Mbappé se ha unido la especulación en los últimos días de que Neymar podría recalar en el Madrid la próxima temporada. El portugués entiende que, con esa posibilidad, el club ya le está buscando un sustituto.

Agravio comparativo con Neymar y Messi. Cristiano ya ha recibido esa oferta de renovación que le prometió Florentino Pérez en verano, pero el ofrecimiento no ha sido del agrado del delantero, que en su momento ya le dejó patente al presidente madridista su deseo de que la mejora de salario "fuera acorde al mejor jugador del mundo o, si no, mejor que no le ofreciera nada". Y es que Cristiano es consciente de que su ficha de 21 millones netos es muy inferior a los 35 que percibe Neymar en el PSG y de los 40 que recibe Messi tras su última renovación. Por este motivo se explica la contundente respuesta del portugués tras la derrota en Champions contra el Tottenham (3-1): "No quiero renovar, estoy feliz como estoy".

Sus problemas con Hacienda. El origen del deseo de Cristiano de dejar España han sido los problemas que está teniendo con Hacienda. Su preocupación por el tema le ha llevado a introducir un cambio en su estrategia. Como ya informara Joaquín Maroto, la defensa de Cristiano sigue a cargo del exmagistrado José Antonio Choclán pero, según desveló Esteban Urreiztieta en El Mundo, el abogado del portugués se refuerza con Manuel De Vicente-Tutor, del exbufete del ministro Montoro, quien ya ha entregado en el juzgado un dictamen independiente que derriba la teoría de Hacienda sobre el fraude fiscal del que se le acusa al delantero madridista.

