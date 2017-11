La equipación de España en su partido contra Rusia genera gran cachondeo en las redes

La selección española ha jugado este martes un partido amistoso contra Rusia. España ya está clasificada para el Mundial que ese país acogerá en 2018, pero el partido ha sido muy animado y ha tenido varios momentos de tensión.

Los árbitros han concedido a España dos penaltis, que Sergio Ramos se ha encargado de convertir en sendos goles antes de ser sustituido, según recoge ElHuffPost. Esa circunstancia, la de los penaltis, sumada a que la selección vestía de blanco por ser esa su segunda equipación, ha hecho que muchos lanzasen bromas en referencia al Real Madrid:

No me gusta que España vista de blanco. Mal fario me da.