El propietario chino del Milan no es quien decía ser según 'The New York Times'

Yonghong prometió cambiar el rumbo del club con una importante inversión, pero lo cierto es que este año la escuadra milanesa marcha de séptima en la tabla y a 13 puntos del Nápoles, líder de la Serie A.

The New York Times también descubrió que Yonghong Li y la empresa Guangdong Lion, verdadera dueña del emporio minero, tuvieron un litigio en 2015, por culpa de un préstamo no resuelto con otra compañía china, según recoge RT.

Además, el propietario del Milan tuvo problemas judiciales. En 2013 recibió una multa de más de 90.000 dólares por no declarar un negocio inmobiliario con valor de unos 51,1 millones de dólares.

Luego, en 2004, Li, su familia y dos compañías estafaron 68 millones de dólares al vender contratos de cultivo de árboles frutales -lichi y ojo de dragón- y prometer a los inversores grandes ganancias. Aunque su padre y hermano fueron encarcelados, Yonghong no fue acusado de ningún delito.