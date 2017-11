Vicente del Bosque da la cara sobre los pitos a Gerard Piqué

ste pasado fin de semana, algunos de los rostros más famosos de la sociedad española se dieron cita en Sevilla con motivo de la celebración del Salón Internacional del Caballo (SICAB). Hasta la capital andaluza se desplazó el ex seleccionador español, acompañado por su mujer Trini, quien respondió a la pregunta más polémica: ¿qué le parecen los pitos a Gerard Piqué?

"Habrá gente que entienda y gente que no entienda su posicionamiento. Él ha sido siempre un chico majo y muy correcto con todo lo que significa la Selección; desde niño, que lo he visto jugar como sub-18, siempre ha tenido un comportamiento impecable, no puedo decir otra cosa", confesó Vicente del Bosque a La Vanguardia, según recoge Informalia.