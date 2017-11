Nolito desvela el lado oscuro de Pep Guardiola en el Manchester City

Ningun rey es grande para su ayuda de cámara y no hay entrenador que pare impoluto el filtro de sus jugadores.

Nolito, delantero del Sevilla, ha dejado atrás su paso por el Manchester City como quien cierra una herida. Todavía necesita tiempo para que cicatrice. Aquella etapa le marcó. Por todo.

Por el clima, las dificultades del idioma y, sobre todo, por Pep Guardiola. El técnico lo fichó y, conforme fueron pasando las jornadas, lo fue borrando de sus planes hasta someterle al ostracismo.

Los motivos no han trascendido. Hasta ahora que Nolito ha mostrado el lado oculto del extécnico blaugrana.

"¿Por qué dejé de jugar? Pregúntaselo a Guardiola", comienza Nolito su reflexión sobre el entrenador en una entrevista concedida a 'The Guardian'.

"Yo me tomo las cosas de manera diferente y él es demasiado serio, como otros muchos entrenadores. Hay personas que, si no ganan, no comen. Tienes que comer, tienes que levantarte al día siguiente. Me gustan las bromas, pero eso no significa nada".