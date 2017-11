El Atlético salva los muebles ante la Roma y todavía respira

Fiel a su historia, el Atlético se niega a claudicar. No acepta la rendición y obliga al enemigo a sepultarlo. En una noche de reconciliación, Griezmann lideró a su equipo en la victoria ante la Roma, que tiene que ganar ahora al Qarabag en la última jornada para clasificarse. El gol es la vida en el fútbol y Griezmann lo tiene grapado a los genes. Su chilena fabulosa rescató el alma del Atlético, que necesita a su estrella para aspirar a algo. De momento todavía respira en la Champions y acude a la última jornada con más fe. Si gana al Chelsea en Londres y el Qarabag araña un punto en Italia, seguirá soñando en Europa.



Ya no es sorpresa una alineación del Atlético sin Gabi. El capitán que tantas tardes levantó a sus titanes con los valores del cholismo (la intensidad, el cuajo, la voluntad por encima del talento) ha cedido la escarapela de imprescindible. Ya no es la extensión del entrenador en el campo por un argumento incuestionable: ha pasado el tiempo y el cuerpo, castigado hasta la extenuación en sesiones de trabajos forzados, ya no responde a la misma velocidad. La naturaleza ha transformado la esencia del Atlético moderno, según recoge José Carlos Carabias en ABC.

También Godín se quedó en el banquillo, desplazado en la rotación de puestos por un Lucas que se sale en exuberancia física. Juanfran, lesionado, completó el trío de ausentes para un equipo que ponía en juego su porvenir deportivo y económico ante la Roma. Los pilares que sostuvieron el cholismo ya no son intocables.

Fuente original: ABC/Leer más

